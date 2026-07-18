Beşiktaş ha desmentido de forma contundente al periodista turco Yagiz Sabuncuoglu. El viernes por la noche, Sabuncuoglu afirmó que Mohamed Salah estaba a punto de fichar por el club, lo que el equipo niega rotundamente.

Según Sabuncuoglu, el acuerdo está cerca: «Inicialmente, Salah pedía quince millones de euros anuales, pero ha rebajado sus pretensiones para fichar por el Beşiktaş», escribió el periodista, que cuenta con 2,2 millones de seguidores.

«Ya hay acuerdo económico, pero aún falta definir la duración del contrato y los derechos de imagen», añadió. Besiktas desmintió todo el reportaje e incluso mencionó al periodista por su nombre.

«Las noticias que el periodista Yağız Sabuncuoğlu ha compartido en plataformas digitales sobre las vicisitudes de los fichajes de nuestro club y las condiciones de traspaso discutidas son pura fantasía».

«Esta persona lleva mucho tiempo engañando al público con noticias inventadas sobre los traspasos de nuestro club».

«Como hemos indicado antes, la información más precisa sobre nuestros fichajes se comparte a través de nuestros canales oficiales», concluye el comunicado.

«Instamos a nuestros aficionados a que no crean ninguna información que no provenga de nuestros canales oficiales».