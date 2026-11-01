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El enfrentamiento de años entre Erik ten Hag y Cristiano Ronaldo se ha reavivado después de que el exentrenador del Manchester United hiciera una dura valoración del declive del astro portugués. Al recordar su turbulenta etapa juntos en Old Trafford, el neerlandés sugirió que el cinco veces ganador del Balón de Oro lleva varios años sin poder rendir al más alto nivel.

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Ten Hag afirma que el declive de Ronaldo comenzó hace años

La relación entre Ten Hag y Ronaldo sigue siendo uno de los capítulos más polémicos de la historia reciente del Manchester United. Años después de la agria segunda salida del delantero del club, que se concretó en noviembre de 2022 tras una explosiva entrevista con Piers Morgan en la que Ronaldo declaró abiertamente que no respetaba al entrenador neerlandés, Ten Hag ha ofrecido una dura valoración de la capacidad física del atacante y de su posición en el fútbol mundial.

«Los jugadores querían trabajar para él y lo admiraban porque es uno de los grandes de todos los tiempos», explicó Ten Hag en una entrevista con ESPN. «Pero, en los últimos siete u ocho años, sencillamente ya no ha podido rendir. Desde la Juventus, sencillamente, se acabó».

Los problemas físicos y las exigencias de la Premier League

La crítica de Ten Hag se centró en lo que consideraba una incapacidad o falta de voluntad de Ronaldo para adaptarse a las rigurosas exigencias físicas del centro de entrenamiento de Carrington. La afirmación del neerlandés de que la carrera de Ronaldo en la élite terminó, a efectos prácticos, en la Juventus contrasta marcadamente con las cifras del delantero tras su salida del Real Madrid. Durante su etapa en Turín, Ronaldo marcó 101 goles en 134 partidos y conquistó dos títulos de la Serie A, una Coppa Italia y dos Supercoppa Italiana, antes de marcar 131 goles en 154 partidos con el Al-Nassr y conquistar un título de la liga saudí.

«Cuando llegué al Manchester United, le expliqué cómo íbamos a jugar y cuál sería su papel», dijo Ten Hag. «Pero, al final, tienes que rendir. Él ya no era capaz de sobreponerse al dolor para darlo todo cada día y entrenar al máximo. Y si no estás en forma para jugar en la Premier League, no tienes ninguna posibilidad».

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Al preguntarle si Ronaldo siempre había destacado por su dedicación, Ten Hag respondió: «Bueno, esa era la imagen que se tenía de él. Pero ya no era capaz de hacerlo. Le muestras lo que se exige, y él también lo sabe, y le presentas argumentos sólidos».

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La decisión de dejar a la superestrella en el banquillo

Los escasos minutos de Ronaldo fueron uno de los grandes temas de conversación durante la primera mitad de la temporada 2022-23. Solo fue titular en tres partidos de la Premier League a las órdenes de Ten Hag antes de marcharse, una decisión que, según insiste el entrenador, respondió únicamente al rendimiento y a las necesidades del equipo.

Ten Hag detalló las difíciles decisiones que tuvo que tomar como responsable del primer equipo: «No, él no dice eso [que yo no era lo suficientemente bueno] porque las pruebas eran muy claras. Así que tenía que elegir. En ese momento, yo tengo que tomar una decisión que sea la mejor para el club y para el equipo. Sé que hice todo lo posible para convencerlo, pero es cada uno quien decide si quiere hacer ese esfuerzo. Y, si no quieres hacerlo, tengo que tomar otras decisiones por el bien del equipo, y eso es lo que vimos».

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La versión de Ronaldo sobre la ruptura en Manchester

Mientras Ten Hag se centra en el estado físico y el rendimiento táctico, la postura de Ronaldo sigue basada en lo que consideró una falta de respeto.

«No me digas que los mejores jugadores, los que lo quieren todo, los jugadores clave, van a jugar tres minutos», dijo Ronaldo entonces al recordar el deterioro de su relación. «Vamos, esto es inaceptable después de que antes no pararan de decir que me respetaban, que hacían esto, que hacían lo otro. Para mí no fue una muestra de respeto, por eso tomé esa decisión de la que me arrepiento. Pedí disculpas a mis compañeros por la situación, hice una publicación en Instagram, me arrepiento de haberme marchado del estadio. Me arrepiento, mis compañeros saben cómo me sentía y les dije que lo sentía, pero, al mismo tiempo, no me arrepiento de haber tomado la decisión de no salir al campo».

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Al profundizar en sus desavenencias con el entrenador, el delantero portugués reafirmó su postura sobre el respeto mutuo: «El entrenador no me respetaba. Por eso la relación es así. No para de decir en la prensa que se acerca a mí, que le gusto, bla, bla, bla, pero eso es solo de cara a la prensa. Al cien por cien. Si no me respetas, yo nunca voy a respetarte».