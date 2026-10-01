Por una suma de traspaso de 17 millones de euros, más posibles bonus, el centrocampista de 18 años se decidió el pasado verano por cambiar al Kraichgau desde el club belga de Primera División RSC Anderlecht.

«Las personas que toman las decisiones aquí fueron extremadamente importantes para mí. Y, por supuesto, también la perspectiva de tener minutos. Para un jugador joven es lo más importante, sumar tantos minutos como sea posible», explicó de Cat, que fue vinculado, entre otros, al BVB y al Stuttgart, al justificar su negativa a la renombrada competencia.

«Creo que hay que elegir a las personas adecuadas, en el momento adecuado, y dar el siguiente paso correcto. Hoffenheim era sencillamente la mejor opción para mí. ¿Y por qué no iba a jugar algún día la Champions League con Hoffenheim? (sonríe)», explicó de Cat.

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Nathan de Cat vive en un piso compartido con su padre

Las muchas especulaciones del verano, con las cifras millonarias que se manejaban, no alteraron al belga, cuyo valor de mercado se sitúa ya en más de 25 millones de euros. «Sinceramente, esa cifra no me interesa demasiado. Solo quiero jugar al fútbol y disfrutar del tiempo con mis compañeros», dijo de Cat, antes de añadir: «Por supuesto, a mi edad a veces también se siente presión, en el fútbol siempre la hay. Pero, como he dicho, simplemente quiero divertirme. El fútbol es una gran parte de mi vida, pero al final del día no deja de ser solo un juego».

De Cat se trasladó al Kraichgau con su padre y ahora ambos comparten vivienda. Eso juega un papel central en la adaptación del internacional júnior. «Vivo con mi padre en una casa en Nußloch. Creo que, en cualquier caso, se quedará aquí conmigo durante el primer año, y luego ya veremos. Me ayuda mucho a adaptarme», afirmó.

Considera una ventaja la tranquilidad de la región, después de haber vivido antes en la ciudad millonaria de Bruselas. «Aquí todo es realmente muy tranquilo, y la gente también es muy relajada. Como futbolista, uno puede simplemente salir a pasear sin que nadie le reconozca constantemente. Eso me gusta muchísimo. Hay jugadores que quieren que les pidan fotos por la calle. Pero para mí, esta tranquilidad aquí es sencillamente perfecta», dijo de Cat, que hasta ahora ha disputado cuatro partidos oficiales con el Hoffenheim, aunque en la Bundesliga enlazó recientemente dos encuentros seguidos sin jugar.