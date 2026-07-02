El portero de España, Unai Simón, batió el récord de minutos sin encajar gol en un Mundial.

España ya está en octavos del Mundial 2026 tras ganar 3-0 a Austria.

Mikel Oyarzabal abrió el marcador en el 36, rematando con precisión un centro de Marc Cucurella.

En la segunda parte, «La Roja» mantuvo el control y Pedro Porro marcó el segundo (66’) con un potente cabezazo tras pase de Álex Baína.

Un minuto antes del final, Oyarzabal marcó su segundo gol y el tercero de España, sellando el pase a la siguiente ronda.

Según Opta, Simón llegó a 519 minutos sin encajar gol con España en Mundiales.

Con esta marca, el portero del Athletic de Bilbao superó el récord de 517 minutos sin encajar que ostentaba desde hace décadas el legendario guardameta italiano Walter Zenga.

Su marca refleja la solidez que aporta a la zaga española.