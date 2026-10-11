El serbio Jan-Carlo Simić, defensa del Al-Ittihad, atribuyó a los errores individuales la responsabilidad de la derrota de su equipo ante el Al-Hilal por 3-2, en el clásico de la octava jornada de la Liga Profesional Saudí, asegurando que la derrota no determinará el rumbo de la temporada, dado que quedan numerosos partidos y oportunidades para corregir los errores.

Simić dijo, tras el partido, que el clásico es uno de los mayores enfrentamientos en Arabia Saudí y Asia, lo que impone una gran presión sobre ambos equipos, señalando que el Al-Ittihad no logró el resultado que buscaba.

Añadió que los errores individuales fueron la causa de los goles encajados, explicando que los pequeños detalles deciden los grandes enfrentamientos, especialmente ante los equipos fuertes, lo que obliga a trabajar en corregirlos durante el próximo periodo.

El defensa del Al-Ittihad, de 21 años, subrayó que la derrota no afectará a las aspiraciones del equipo esta temporada, asegurando que se seguirá trabajando con seriedad y avanzando por el buen camino.

Simić concluyó sus declaraciones recalcando la necesidad de superar rápidamente la derrota, mediante el análisis de sus causas y la recuperación de cara al próximo partido, previsto para dentro de dos o tres días.