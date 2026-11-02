Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, no dudó en elogiar a Harry Kane, estrella del Bayern de Múnich y reciente ganador del Balón de Oro, antes del enfrentamiento entre ambos equipos.

El Bayern de Múnich visitará al Atlético de Madrid mañana martes, en el estadio Metropolitano, en la cuarta jornada de la fase de liga de la Liga de Campeones de Europa.

El diario Marca publicó las declaraciones del técnico argentino durante la rueda de prensa previa, donde dijo: «Felicito a Kane por el merecido triunfo del Balón de Oro. Es un jugador increíble y siempre me ha gustado. Con su madurez y su evolución a lo largo de los años, ha aprendido a encontrar las mejores posiciones sin alejarse de la portería».

Y continuó: «Kane está comprometido con el trabajo, ayuda al Bayern a sacar el balón desde atrás cuando lo necesita y además es un goleador por naturaleza. Su talento aporta mucho al fútbol y también a los niños que lo ven, porque deja un legado que confirma que el trabajo y el esfuerzo pueden llevar a una persona a un lugar importante».

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Sobre la lucha por el título de la Liga de Campeones de Europa, comentó: «No sé hasta dónde continuaremos nuestro camino, pero espero que no me hagan esta pregunta en cada partido».

Y señaló: «Tengo tres cosas distintas en mi cabeza. Me siento agradecido por todo lo que hemos logrado a lo largo de los últimos años y por todo lo que estamos viviendo actualmente, ya sea dentro del club, con la afición o nosotros mismos. Debemos disfrutar de estos momentos y afrontarlos con entusiasmo y optimismo».

Simeone afirmó: «Nos enfrentamos a un rival muy fuerte y de un gran nivel, y tendremos que llevar el partido al rumbo por el que creemos que podemos hacerle daño».

Y continuó: «Me gustaría atacar durante los 80 minutos, dejarles los diez minutos restantes y marcar un gol tras 20 pases, como hicimos ante el Levante. Pero la realidad es distinta, pues nos enfrentaremos a un equipo fuerte y capacitado, tendremos que manejar momentos difíciles y duros, e intentar salir de la presión que saben aplicar tan bien».

Y aclaró: «Ya empezamos la semana con el partido ante el Levante, en el que conseguimos la victoria, y ahora continúa con el partido del Bayern de Múnich, en el que necesitamos a nuestra afición, como siempre ha solido ser, fuerte y cercana a los jugadores».

Sobre Ademola Lookman, comentó: «No sé si está jugando en una posición en la que no se siente a gusto. No ha empezado la temporada como esperaba, pero lo mismo le ocurrió a Julián Álvarez la temporada pasada: pasó por un momento difícil y logró superarlo, al igual que Antoine Griezmann pasó por una etapa en la que no marcaba goles, pero también la superó».

Y continuó: «Lookman es el jugador que más duelos individuales disputa en el último tercio ofensivo, y confío mucho en él. No quiero que caiga en un estado de frustración, pues eso forma parte de la vida y del fútbol».

Y recalcó: «Lookman debe seguir trabajando hasta que llegue un día en el que empiece a marcar y a generar goles. Esperamos que ese sea el camino que pueda seguir».