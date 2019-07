João Félix, primera entrevista de rojiblanco: "Simeone transmite garra y motivación"

Se presentará este lunes a las 13:00 horas en el Wanda Metropolitano

El internacional portugués, que se incorpora hoy a la concentración del para continuar la pretemporada en Los Ángeles de San Rafael, se muestra muy feliz por llegar a nuestro club en sus primeras impresiones como rojiblanco. Joao Félix, que será presentado como nuevo jugador atlético este lunes a partir de las 13.00 horas en el auditorio del Wanda Metropolitano, asegura que está "muy feliz" de poder jugar "en uno de los mejores clubes del mundo" y que "SImeone es un entrenador que transmite mucha garra".

Sobre su nuevo club, el portugués comentó en una entrevista en la web del Atleti: "Cualquier jugador quiere estar en uno de los mejores clubes del mundo y el Atleti es uno de ellos. Me querían muchos grandes clubes, pero elegí al Atlético de Madrid porque era el que más me agradaba y el que mejores condiciones me ha ofrecido", dijo.

Joao Félix comentó que el Atlético de Madrid "es un equipo que he seguido mucho, vi el campeonato, vi las finales de que ganaron, las dos finales de Champions que no pudieron ganar, es un equipo que he seguido bastante", explicó.

Acerca de su nuevo entrenador, Diego Pablo Simeone, el portugués manifestó que "Simeone es un entrenador que transmite mucha garra al equipo, mucha motivación, al igual que hacía como jugador". Y por último, sobre su edad y la presión que tendrá que llevar por su fichaje, Joao Félix dijo:“Tengo madurez para afrontar la situación, la edad tiene influencia pero todos dicen que tengo 19 años pero no lo parece, así que me quedo con eso. No creo que la edad vaya a aser un problema. Vengo a trabajar duro, esforzarme, y poder hacer una gran temporada con el Atlético de Madrid”, sentenció.