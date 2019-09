Simeone, sobre el cambio de Joao Felix: "Los jugadores no tienen en el contrato que tienen que jugar 90 minutos"

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Simeone, quitó presión a Joao Felix después del empate ante el Celta

El entrenador del , Diego Pablo Simeone, compareció ante los medios de comunicación después del encuentro ante el de Vigo, en el que el equipo rojiblanco empató a cero. Uno de los protagonistas fue Joao Felix, que fue sustituido un partido más.

Por ello fue preguntado el técnico argentino, que fue claro en su respuesta. "Los jugadores no tienen en el contrato que tienen que jugar 90 minutos, están para ayudar al equipo y para sumar lo que mejor tiene cada uno", contestó sobre la sustitución del joven jugador portugués, que dio paso a Álvaro Morata.

Otro de los temas que también quiso repasar Simeone fue el encuentro y la poca claridad que tuvieron sus jugadores de cara a ver puerta.

"La ansiedad y la ambición de querer ganar el partido nos hacía apurar. Pero me quedo con un montón de cosas positivas. Después del gran esfuerzo del otro día en Champions, se repitió redoblándolo en la intensidad y en generar vértigo para que las cosas sucedieran. El equipo atacó, porque los córners no vienen solos. Pero sí que nos faltó claridad, eso seguro", analizaba después del choque, correspondiente a la quinta jornada del Campeonato Nacional de Liga.

"Siempre es importante ganar. No hay otra situación más importante para los clubes que los resultados y por ende para los equipos también. Esto es un debate aburrido", expresaba sobre la necesidad de ganar, ya que ya son 2 partidos consecutivos en Liga sin ganar.



DIEGO COSTA Y SU SEQUÍA GOLEADORA

Tras el encuentro, Simeone también fue cuestionado por la falta de gol de uno de sus delanteros, Diego Costa. El brasileño lleva más de 300 días sin marcar en el Wanda Metropolitano y aún no se ha estrenado esta temporada. El técnico expresó su confianza en su jugador.

"Yo confío muchísimo en Costa, sé que volverá a estar en su mejor forma. Es un desafío que tiene personalmente para reivindicarse. El tiempo lo tiene, el campeonato es largo y el equipo lo necesita muchísimo", expresaba el preparador del Atlético de Madrid.

"Yo creo que empezamos una pretemporada a un gran nivel. Con un gran nivel de los delanteros. Morata casi no pudo jugar por la lesión. Se vio al equipo bien. Cuando empieza una pretemporada es normal. Hay picos, y hay veces que eso desaparece. En las temporadas se vive de los momentos. Esperamos reencontrarnos con la claridad porque las jugadas están ahíí, creamos peligro. Sino llegan los goles habrá que incrementar la intensidad arriba que no es ir más rápido, sino ser más intensos", finalizó hablando sobre la ansiedad por marcar.



