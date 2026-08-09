Simeone: Sinceramente, estoy preocupado y tenemos un jugador importante

El director técnico del Atlético de Madrid, Diego Simeone, mostró su enorme preocupación por la cercanía del inicio de la nueva temporada ante la ausencia de 10 jugadores internacionales que disputaron la final y la semifinal del Mundial, y afirmó que su equipo todavía no ha podido entrenar en conjunto como un grupo completo a tan solo 9 días del arranque de la competición, tras la derrota de los rojiblancos ante el Manchester City en el cierre de su gira asiática.

En la rueda de prensa posterior al partido, Simeone explicó que los jugadores internacionales disfrutan de sus vacaciones merecidas tras su participación en el Mundial, pero expresó sus temores por la falta de preparación del equipo.

Y dijo en tono serio: "Sinceramente, estoy preocupado porque solo nos separan 9 días de la competición. Y hasta ahora no hemos podido entrenar juntos como grupo, ni siquiera jugar como equipo. Sin duda nos enfrentaremos a algunas dificultades, y debemos prepararnos para ellas ahora".

A pesar de la derrota, el partido dejó un rayo de esperanza representado en el brillo del joven jugador del Atlético, Jorge Domínguez, que marcó su primer gol con el primer equipo, lo que llevó a Simeone a elogiarlo de forma notable, subrayando que el jugador que asciende de los equipos juveniles es capaz de aportar algo real al equipo.

Sobre el futuro de Domínguez con el primer equipo, el técnico argentino dijo: "Somos conscientes de que es un jugador importante y de que es capaz de ayudarnos. Para mí, no existe un límite máximo de edad para los futbolistas. Si no tienen la capacidad de demostrar su valía, no estarán en el equipo. Y si sigue por este camino, está claro que tenemos un jugador importante en pleno crecimiento".

Y añadió Simeone: "Debemos apoyarlo, no precipitarnos en hacerlo jugar, protegerlo, y lo cuidaremos porque es un joven capaz de ayudarnos", en clara alusión a su intención de apostar por el talento joven durante la próxima temporada.

El técnico argentino también se refirió al nuevo fichaje Kang In Lee, y afirmó que el jugador coreano necesita tiempo para adaptarse pese a haber participado unos minutos en el partido.

Y dijo: "Poco a poco encontrará el ritmo de juego que necesita y que necesita el equipo, y sin duda necesitaremos el tiempo de adaptación por el que pasan todos los futbolistas, especialmente en el aspecto físico".

Sobre la posición que ocupará Kang In Lee, Simeone mostró una clara flexibilidad táctica al decir: "No lo sé, porque puede jugar en la banda derecha, o como extremo izquierdo interior, o como centrocampista izquierdo, o como mediapunta. Es un futbolista que se adapta a distintos sistemas gracias a sus características, e intentaremos colocarlo en la posición que creamos que beneficiará al equipo".