Simeone sale en defensa de Julián Álvarez y señala el punto fuerte del Atlético de Madrid

Diego Simeone, director técnico del Atlético de Madrid, defendió a su jugador argentino, Julián Álvarez, antes de recibir al Manchester United, mañana martes, en la segunda jornada de la fase de grupos de la Liga de Campeones.

El entrenador del Atlético de Madrid quitó importancia a la sequía goleadora del jugador argentino, que no marca ningún gol desde las semifinales de la temporada pasada (29 de abril).

El Cholo señaló en conferencia de prensa: "Los delanteros que tienen las características de Julián siempre necesitan goles, y no solo él".

Y trató de poner de relieve todo lo que aporta al equipo además de su capacidad para marcar: "Es un jugador colectivo, puede asociarse y combinar, y tiene muchas otras herramientas además de simplemente marcar goles".

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También elogió su última actuación: "Hizo un gran segundo tiempo en el último partido, y esperamos que siga evolucionando para llegar al lugar donde todos queremos verlo".

224 días sin goles en LaLiga





El delantero no ha marcado ningún gol en la liga española desde el 28 de febrero, cuando batió las redes en el partido que terminó con victoria del Atlético de Madrid por 1-0 sobre el Oviedo en el estadio Tartiere.

Han pasado 224 días desde entonces, aunque durante ese periodo sí batió las redes en las otras dos competiciones en las que participa el Atlético de Madrid: la Liga de Campeones y la Copa del Rey.

Mañana martes regresa a su competición favorita, la Liga de Campeones, donde ha marcado 17 goles y dado seis asistencias en 26 partidos con los rojiblancos, además de ocho goles y dos asistencias que firmó en 17 partidos con el Manchester City.

Además, el partido le brinda la oportunidad de saldar su cuenta pendiente con el Manchester United, al que no pudo marcarle durante su etapa en el City.

Si consigue marcar, Julián logrará dos objetivos de un solo golpe: pondrá fin a su sequía goleadora y se quitará esa espina clavada frente a un rival al que todavía no ha podido superar.

La importancia de ganar tras la derrota ante el Liverpool

Después de la derrota en el partido inaugural en Anfield, el entrenador argentino es consciente de la importancia de ganar mañana: "Sabemos la dificultad de este torneo, y este sistema te obliga a intentar conseguir puntos tanto si juegas en casa como fuera, en el primer partido o en el último, y está claro que necesitamos puntos como todos los equipos que quieren seguir en el torneo".

Diego quiso dejar de lado la final de la Liga de Campeones, que se disputará en el estadio Wanda Metropolitano, para centrarse en el presente. Se apoyó en la filosofía que ha marcado su trayectoria en el Atlético de Madrid: centrarse en cada partido por separado. Así lo dijo: "Entiendo su postura de centrarse en la final de la Liga de Campeones en el estadio Wanda Metropolitano, pero vayamos a la realidad de los partidos del día a día, partido a partido. No alimentemos ideas como: si llegamos a la final, entonces... No, centrémonos en los partidos del día a día, y ahí está nuestra fortaleza".

Y analizó a su rival, el Manchester United, que, a pesar de sus numerosos empates, sigue conservando las mismas prestaciones que mostró la temporada pasada: "Son un equipo que presiona con fuerza en tu mitad del campo, y tienen jugadores rápidos. Más allá de los resultados, ya que han logrado muchos empates, ofrecen el mismo rendimiento que el año pasado. Son un equipo fuerte, pero tenemos que jugar de una manera que nos permita hacerles daño".

En lo relativo a la gestión del equipo, insistió en la importancia de elegir el once titular adecuado y de administrar el desgaste de los jugadores en un partido que se prevé exigente.

Y añadió: "Tenemos que tener calma y gestionar mañana a los titulares de la mejor manera posible, porque el partido será largo y difícil, y debemos administrar bien sus esfuerzos para competir con eficacia".

Por último, el entrenador valoró las distintas situaciones que atraviesan tanto Lookman como Baena. Mientras el delantero nigeriano busca recuperar su mejor nivel, el centrocampista español pasa por una etapa positiva después de una temporada anterior en la que sufrió lesiones.

Paciencia con Lookman y elogios para Baena

Por eso Simeone pidió paciencia con Lookman: "No está en el lugar donde él quiere, ni en el lugar donde nosotros queremos verlo, pero trabaja cada día en busca de ese jugador. Es un regateador, y necesitamos que lo sea, que pierda la pelota y que siga intentándolo".

En cuanto a Baena, destacó la confianza y la seguridad que ha adquirido el jugador, poniendo también el foco en el Mundial: "Venía de un año irregular por las lesiones. Y ahora ha llegado el Mundial, lo que le ha dado confianza y seguridad. Está en su mejor nivel, y tenemos que intentar aprovechar los mejores momentos de cada jugador para conseguir los mejores resultados para el equipo".