Raphinha se prepara para afrontar el duelo ante el Atlético de Madrid en uno de sus mejores momentos goleadores, después de haberse convertido en una de las armas ofensivas más destacadas del Barcelona, pues llega al partido del estadio Riyadh Air Metropolitano con cifras excepcionales, tras marcar 15 goles en LaLiga y 4 goles en la Champions League, alcanzando un total de 19 goles en 13 partidos oficiales.

Además, Raphinha firmó un doblete en sus dos últimos encuentros ante el Alavés y el Aston Villa, y mantuvo su racha goleadora por tercer partido consecutivo tras marcar en el Clásico en el estadio Spotify Camp Nou.

Estas cifras confirman que la estrella brasileña ha recuperado su mejor nivel goleador, después de superar la leve lesión que sufrió durante el primer parón internacional con la selección de Brasil, volviendo así a la cima de su forma física.

Según el diario español "As", Raphinha ha mostrado una gran presencia dentro del área, con movimientos constantes y una actuación marcada por la fuerza y la presión continua, como es habitual en él.

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El argentino Diego Simeone, director técnico del Atlético de Madrid, es uno de los entrenadores que mejor conoce el potencial de Raphinha, y no ha ocultado su gran admiración por la estrella brasileña, hasta el punto de considerarlo uno de los mejores jugadores del mundo.

Simeone declaró tras la victoria del Barcelona por 3-1 en el partido de LaLiga de la temporada pasada en el estadio Spotify Camp Nou: "No sé cómo Raphinha no ha ganado el Balón de Oro todavía, yo lo elijo para ganarlo".

Y añadió el entrenador argentino: "Lo quiero mucho, juega bien en todas las posiciones en las que se le pide actuar, y además marca goles magníficos".

Raphinha posee todas las cualidades que Simeone valora: es un jugador fuerte, competitivo y tenaz, que trabaja para el equipo, además de su capacidad para decidir los partidos.

Simeone continuó hablando sobre la estrella brasileña: "Lo quiero mucho, porque cada vez que participa es un placer verlo, ya sea por sus movimientos, sus desmarques lejos del marcaje o sus movimientos en los espacios, además de su trabajo colectivo".

La admiración no es solo por parte de Simeone, ya que Raphinha, a su vez, siente un gran aprecio por el entrenador argentino, pues afirmó: "Le tengo mucho cariño al Cholo, es un entrenador increíble y lo valoro mucho".

Los enfrentamientos anteriores revelan cifras destacadas de Raphinha ante el Atlético de Madrid, pues ha participado de forma directa en 8 goles en los 10 partidos que ha disputado contra el equipo, tras marcar dos goles y dar 6 asistencias.

No será posible saber qué habría ocurrido en el duelo entre ambos equipos en los cuartos de final de la Champions League la temporada pasada si la estrella brasileña hubiera podido participar, pero se ausentó del encuentro por una lesión en el músculo del muslo.

Los problemas musculares también privaron a Raphinha de participar en el partido de ida de las semifinales de la Copa del Rey, que terminó con una dura derrota del Barcelona por cuatro goles a cero, así como en el partido de LaLiga en el que el equipo de Hansi Flick venció al Atlético de Madrid en el estadio Metropolitano por 2-1.

Raphinha afronta el esperado duelo ante el Atlético de Madrid, además, con la moral alta, tras el anuncio de la renovación de su contrato con el Barcelona hasta el 30 de junio de 2030, un paso que confirma que el capitán del conjunto catalán es uno de los elementos fundamentales en el proyecto de Hansi Flick durante los próximos años.