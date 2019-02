Simeone: "Modric sigue siendo el más determinante del Real Madrid"

El técnico argentino elogió el nivel del croata pero no se mostró preocupado por las posibles virtudes del conjunto merengue en el derbi.

Diego Pablo Simeone ha comparecido este viernes en rueda de prensa para analizar cómo afronta el Atlético de Madrid el derbi madrileño ante el Real Madrid.

Nivel de ambos equipos: "No estoy pensando en algo que me preocupe, me ocupa el partido en general".

Courtois: "No me puedo poner en el lugar de la gente para entender el sentimiento que pueda tener, es un gran portero que con nosotros lo hizo muy bien y ahora está en un gran momento".

Madrid sin Cristiano: "Es más para el entrenador o dirigentes del Madrid".

Fue entrenador de Solari: "Lo conozco desde hace mucho tiempo, lo dirigí en San Lorenzo, tenía mucha jerarquía, tenemos una relación de ser argentinos de encontrarnos muchas veces y ha demostrado tener capacidad para estar en el banquillo del Real Madrid".

¿Jugador más determinante del Madrid?: "Modric es el más determinante, lo sigue siendo".

Ganar al Real Madrid: "Me pone ganar todos los partidos que tengo por delante".

Su opinión de Solari como entrenador: "No me parece lugar apropiado para opinar de un colega. Si me pregunta él se lo contaré".

¿Celebrará Morata los goles?: Tenemos un partido importante para llevar el partido a donde nosotros queremos.