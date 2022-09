Simeone: "La única manera de sostenerse tanto tiempo es ganando"

El entrenador del Atlético de Madrid habló de la actualidad en una entrevista con ESPN Argentina.

JAVIER DE PAZ.- Diego Pablo Simeone habló en una entrevista con "ESPN Argentina" y repasó la actualidad así como su trayectoria como entrenador en el programa 'ESPN90'.

El 'Cholo' se refirió a su particular forma de encarar los partidos desde la banda: "En los años en los que estuve como jugador y como entrenador hice muy propio todo en el Atleti. Estoy dando todo lo que tengo, es una forma de vivir, entiendo la vida de esa manera. Dar sin esperar y después las cosas se darán como se tengan que dar. Soy un tipo que me entrego a los mío".

Simeone también se refirió a su ya dilatada etapa en el Atlético de Madrid, al que llegó a finales del año 2011: "Hay que ganar siempre. No hay manera de poder sostener tantos años de estabilidad dentro de un club si no es ganando, estando siempre entre los tres primeros o teniendo la posibilidad de que ante el error que puedan tener Barcelona o Real Madrid, nosotros jugamos una liga en la que normalmente está el campeón de la Champions, y también está en la Copa, y nosotros convivimos con ellos en los mejores años de su historia reciente. La verdad que hemos competido muy bien y queremos seguir compitiendo. Obviamente con nuestras armas y sabiendo cuál es nuestro camino. Y no poniéndose nervioso porque después de tantos años la gente se pone un poco nerviosa".

"El Real Madrid tiene 14 Champions y juega en nuestro campeonato, y el Barcelona lo mismo. Parecía que estaba destruido y de repente llegaron todos buenos, más los chicos de la cantera, que son muy buenos. Entonces otra vez están fuertes, y lo aceptamos. Y es un lugar en el que sabemos que tenemos que trabajar para acercarnos lo que más podamos".

El 'Cholo' eligió alguno de los mejores momentos que ha vivido desde el banquillo: "El campeonato que gané con Estudiantes en 2006 (el primero en su carrera como entrenador) es de los mejores. Ese y el del Barcelona, en el Camp Nou. Ir a jugar contra el Barcelona con 70 mil de ellos, sólo teniendo que ganar ellos para salir campeones y con Messi, Neymar, Alexis, Busquets… Fue muy lindo".

"No es mi búsqueda ser reconocido. Uno hace las cosas por pasión, para sentirse bien con uno mismo y sentirse bien con uno mismo y la gente que lo rodea. Cuando la gente te reconoce es un halago, no voy a mentir, pero no es determinante. Yo quiero ganar y quiero estar bien por lo que me gusta a mí, que es el día a día continuo", afirmó.

"Los jugadores de hoy necesitan saber por qué hacen tal cosa y, sobre todo, necesitan entenderlo. Una cosa es hacerlo como nosotros, porque nos decían, y otra, interpretarlo. A mejor interpretación, se desarrolla mejor el juego", reconoció el 'Cholo' sobre el fútbol de hoy en día.

Sobre uno de sus grandes maestros, Bilardo, el 'Cholo sólo pudo rendirse en elogios antes uno de los grandes entrenadores de la historia del fútbol: "De los entrenadores que tuve, él me ha marcado muchísimo. En aquella época, cuando vivíamos en el 4-3-1-2, él empezó con el 5-3-2 y con los cambios de posición y con los laterales que atacan por dentro. Cuando hoy atacan por dentro y lo hizo Guardiola y todos se sorprendían, pero ya lo hacía él. Bilardo estuvo años luz adelantado a la gente, eso no quiere decir que sea ni mejor ni peor que los demás. Mi papá fue mi 'viejo' y cuando yo empecé en el fútbol, en la etapa de los 16, 17, 18, yo tuve a Bilardo, y obviamente me marcó y me generó el estímulo de mejorar e ir en búsqueda de lo que uno cree. Fue un adelantado, seguro".

Simeone también se refirió a la selección argentina de Scaloni: "La Selección argentina la veo en un estado de alegría, de entusiasmo y positiva. Lo que despierta es seguridad en ellos. La veo con la seguridad que un equipo tiene que tener. Después es fútbol, puede pasar lo que tenga que pasar. Pero uno llega al lugar que tiene que llegar en el estado que tiene que llegar: con la seguridad del equipo que tiene, con la seguridad de lo que quiere jugar. Eso es algo muy bueno para el futbolista y para el equipo".

Por último, el 'Cholo habló de River Plate, uno de los equipos por los que pasó en su etapa como entrenador antes de irse al fútbol europeo: "River juega bien, es uno de los que sigue queriendo despertar algo diferente, con mucha dinámica de juego, con cosas diferentes para atacar. Marcelo está haciendo un trabajo extraordinario, es muy difícil sostenerse tantos años en River, con la presión y la necesidad que te implica estar en un club así y gestionar los cambios de generación y de jugadores y sostener a algunos grandes que te van sosteniendo al grupo como lo sostienen… La verdad que me gusta como juega".