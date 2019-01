Simeone: "El Atleti es mi vida, llevo entre doce o trece años ligado a este club"

Diego Pablo Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, ha concedido una entrevista a la web “The Coaches Voice” en al que repasa qué significado tiene para él el Club Atlético de Madrid, a la vez que repasa su trayectoria como entrenador y cuándo se dio cuenta de que quería comenzar su carrera en los banquillos.

Sobre el Atlético de Madrid, Simeone no duda: “El Atleti es mi vida, llevo entre doce o trece años ligado a este club. Cuando llegué sabía que tenía una situación de ventaja. Conocía a los utileros, a los empleados, al presidente, a los asientos del Calderón y a los que se sentaban en los asientos del Calderón. Y eso me dio la posibilidad de ir directo a lo que la gente quería. La gente del Atlético de Madrid siempre quiso ser un equipo fuerte, contragolpeador, molesto para los superpoderosos. Y mi objetivo fue centrarme en eso”

En su opinión, el gran salto competitivo del equipo se produjo cuando ganó la Liga a Madrid y Barça, en ese último partido disputado en el Camp Nou, donde empató gracias al gol de Godín: “Ganar una Liga en España contra Madrid y Barcelona es casi imposible, por no decir imposible, porque nosotros lo logramos"

El Cholo añade que "se logró en base al trabajo, a la continuidad y la constancia y grandes jugadores, fuimos creciendo cada día más, desde un trabajo defensivo duro, para luego crecer con Adrián, Villa, Gabi como siempre, los laterales, Costa..teníamos un equipo que sabía lo que quería. Uno de los dos bajó el nivel, y nos quedaba uno, el Barcelona, y fuimos a por él. Al final ganamos aquel campeonato en su campo y será un año que quedará en la historia del fútbol español”

Por último, sobre su sueño de ser entrenador, Simeone comentó que “tenía 27 ó 28 años cuando decidí que sería un entrenador. .¿Sabes cómo los niños imaginan cosas cuando juegan? Yo lo hacía de grande jugando a ser entrenador. Utilizaba el equipo en el que jugaba y me imaginaba haciéndome cargo de partes del entrenamiento. Me pasaba el día rodeado de hojas de papel, cada una cubierta con dibujos o notas. Me gustaba escribir todo. Hacer todo eso empezó a generar mucho entusiasmo en mí”