Simeone: "Hoy jugamos bien y estamos fuera; prefiero jugar mal y pasar"

El técnico rojiblanco otorga todo el mérito al Girona, aunque deja claro que su equipo "siempre quiso ganar"

Diego Pablo Simeone, técnico del Atlético, ha hablado en rueda de prensa tras la sorprendente eliminación del conjunto rojiblanco a manos del Girona en los octavos de final de la Copa del Rey, algo que no pasaba en la era Simeone.

Sensaciones

"Un partido bonito, clásico de Copa del Rey. Tuvimos la intención de ganarlo desde el primer momento. La contundencia fue su aliado. Felicitar al Girona".

¿Falta de concentración?

"El equipo se puso en ventaja, no sé si fueron dos minutos de nuestro gol. En una transición rápida llegaron al área. Esas situaciones nos gustaría haberlas gestionado de otra manera, pero acabó en gol".

¿Puede ser positivo quedar eliminado para recuperar lesionados?

"Quedar eliminado nunca es positivo. Siempre tuvimos la intención de ganar el partido. A partir de lo que sucede intentaremos recuperar efectivos para el Huesca".

¿Qué le dice a la gente?

"A la gente le digo lo que vieron, un equipo que quiso ganar, que no perdió, pero los goles fuera marcaron. Prefiero jugar mal y pasar. Hoy hemos jugado bien y estamos fuera".

¿Queda eliminado el Atlético por sus errores?

"El Girona hizo un buen partido, no se le puede quitar méritos. Supo defender bien en la ida, jugó su partido inteligentemente y aprender de los errores".

¿Qué tienen Saúl y Vitolo?

"Saúl fue un golpe, cuando se chocó con el lateral del Girona. Vitolo tenía unas molestias que le dejaron fuera del partido. Le esperamos porque es un jugador que necesitamos".

Sobre la posible llegada de Morata y la suplencia de Griezmann

"De Morata no vamos a hablar porque no está con nosotros. Entendíamos que el partido podíamos resolverlo con Lemar y Kalinic para darle un descanso a Griezmann y que saliera después del descanso. Salió y marcó, lástima que me faltó leer el 3-3".