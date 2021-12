Simeone explica por qué cree en su equipo de cara al Porto: "Conozco su carácter y confío en ellos"

El Atlético de Madrid se juega este martes en Do Dragao sus opciones de estar en los octavos de final de la Champions League. El equipo rojiblanco necesita ganar y, si el Milan hace lo propio ante el Liverpool, hacerlo por un gol más que los italianos. En la previa del duelo, hablaron Diego Pablo Simeone y Marcos Llorente.

Simeone

Trabajo psicológico con el equipo. "Son pocos días respecto del día del Mallorca, cuanto tengamos tiempo para trabajar trabajaremos las situaciones que creemos que debemos hacerlo. Ahora, más que nada, intentamos hablar y encontrar los caminos a que nos lleven a nosotros a sentirnos bien en el campo. Que podamos controlar los partidos y a partir de ahí las cosas apareceran".

Giménez y las bajas en defensa. "No, Giménez no va a estar. Pero seguro que voy a tener un grupo de hombres que sabrán sacar adelante la situación que tenemos mañana en la que no estarán tres de nuestros cuatro centrales".

¿Qué le dirías a un aficionado que tiene dudas? "Las palabras no sirven para nada. Sirven solo los hechos y confío absolutamente en mi equipo".

¿Qué le lleva a creer en el equipo? "Entreno con ellos, conozco su carácter y confío en ellos".

Críticas. "Jamás me exalté con los halagos ni me deprmí con las críticas. Sé que es parte de lo que hacemos, tengo un camino, tengo una búsqueda, sé lo que quiero y obviamente lo vamos a ir a buscar".

Centro del campo del Atlético. "Siempre considero que cuando el equipo tiene algunas situaciones a mejorar, pasa por el equipo al completo, no identifico solo una parcela defensiva, de medios y de delanteros. Considero desde siempre que el trabajo colectivo, y a mayor trabajo colectivo de los diez más el portero, ayuda a mejorar la parte ofensiva y la parte defensiva".

Porto. "Es un equipo extraordinario que lo viene haciendo muy bien desde temporadas anteriores. Muy fuerte defensivamente, muy equilibrado en la mitad de la cancha, generando a partir del contragolpe o de la presión... es un equipo muy bueno, que genera mucho juego y que parte más favorito que todos porque es el que más puntos tiene".

Marcos Llorente

Lateral o carrilero. "Es una posición cómoda para mí, he jugado ya muchos partidos de lateral y de carrilero tanto en la Selección como aquí. Por mi parte no hay ningún problema".

Pitos de la grada. "Este equipo tiene el carácter suficiente y la personalidad para salir de estas situaciones adelante. En cuanto a los pitos, yo no escuché nada el partido pasado, con los goles escuché a la grada animando más que nunca. Es importante para nosotros y ellos lo saben".

Partido 'zona Atlético de Madrid'. "Son partidos que a todo futbolista le gusta jugar, hay que sacar la personalidad y la actitud que tenemos cada uno, estamos habituados a jugar este tipo de partidos y el equipo tiene la energía y las ganas de sacar este partido adelante y así lo vamos a hacer".

Seguridad defensiva. "Está claro que es un punto a mejorar, estamos encajando bastantes goles, sobre todo a balón parado y de centros. Somos los mismos jugadores, la misma formación... jugadores y cuerpo técnico estamos trabajando para mejorar y no tengo dudas de que lo vamos a conseguir".

¿Partidario de saber cómo va el Milan? "Cuando juego no pienso en si en el otro partido va un resultado u otro, voy a un balón de la misma manera. Igual que contra el Milan no estaba pendiente del otro resultado. Yo voy a ir a hacer mi trabajo independiente del resultado de otros partidos".