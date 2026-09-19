El Real Madrid buscará mantener su persecución al Barcelona por el liderato de LaLiga, cuando dispute el derbi ante el Atlético, mañana domingo, en la séptima jornada de la Liga española.

Según la red "Opta", especializada en estadísticas, el Atlético de Madrid perdió su último enfrentamiento ante el Real Madrid en LaLiga por 3-2 el pasado mes de marzo, después de haber evitado la derrota en sus seis partidos anteriores en la competición, con dos victorias y cuatro empates.

El Atlético no ha sufrido dos o más derrotas consecutivas ante el Real Madrid en LaLiga bajo la dirección de Diego Simeone más que en dos ocasiones: la primera con tres derrotas en 2013 y la segunda con dos derrotas en 2020.

El Real Madrid ha encajado tres derrotas en sus últimos cinco partidos como visitante ante el Atlético de Madrid en LaLiga, frente a una victoria y un empate.

Esto llegó después de que el Real perdiera solo una vez durante sus 20 visitas anteriores al feudo de los rojiblancos en la competición, con 12 victorias y 7 empates.

El conjunto blanco ha logrado la victoria en sus dos últimos partidos ante el Atlético en las distintas competiciones, y el Merengue no ha conseguido tres o más victorias consecutivas sobre su rival desde 2013, cuando registró 10 victorias consecutivas: dos bajo la dirección de Manuel Pellegrini y ocho con José Mourinho.

El Atlético de Madrid vive la racha de victorias más larga de su historia en su estadio ante los equipos de Madrid, tras lograr seis victorias consecutivas en los derbis.

Por su parte, el Real Madrid ha sumado puntos en 8 de sus últimos 9 partidos de derbi disputados como visitante, con cuatro victorias y cuatro empates frente a una sola derrota.

El Real Madrid ha sumado más puntos que cualquier otro equipo en LaLiga esta temporada gracias a goles marcados a partir del minuto 85, tras acumular cuatro puntos de esta manera.

Por su parte, el Atlético de Madrid es el único equipo cuya portería ha recibido todos sus goles en LaLiga esta temporada durante la segunda mitad, con seis goles en seis partidos.

Vinicius Junior, jugador del Real Madrid, contribuyó en solo dos goles durante sus primeros nueve partidos ante el Atlético de Madrid en LaLiga, tras dar dos asistencias, pero participó de forma directa en cuatro goles en sus últimos cuatro enfrentamientos ligueros ante él, con dos goles marcados y otras dos asistencias.

Jonathan David ha marcado dos goles en sus dos primeros partidos en LaLiga con el Atlético de Madrid, y podría convertirse en el primer jugador en marcar en sus tres primeros partidos en la competición con los rojiblancos durante el siglo XXI.

Kylian Mbappé, estrella del Real Madrid, se acerca a alcanzar las 500 contribuciones goleadoras a nivel de clubes, ya que actualmente cuenta con 499 contribuciones, con 377 goles y 122 asistencias, y llegará a esta cifra si marca o da una asistencia durante el derbi.

Diego Simeone, entrenador del Atlético, no ha perdido en todos sus partidos de LaLiga ante ningún entrenador más que ante Xavi Hernández, ya que perdió ante él cinco partidos de cinco, y luego llega José Mourinho, entrenador del Real Madrid, en el siguiente puesto, después de que Simeone perdiera ante él tres veces en tres partidos.



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