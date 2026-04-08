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FC Barcelona v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final First LegGetty Images Sport
Muhammad Sharaf Eldeen

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Simeone derriba las murallas del Barcelona por primera vez... y el Atlético pone fin a dos décadas de sufrimiento

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D. Simeone
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El entrenador argentino puso fin a su racha negativa

Diego Simeone, técnico del Atlético de Madrid, logró su primera victoria en el «Camp Nou», fin a una larga racha negativa.

El Atlético venció 2-0 en el Camp Nou en la ida de cuartos de la Champions.

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Antes de hoy, Simeone nunca había ganado en el Camp Nou: en 18 visitas había empatado 7 y perdido 11. La victoria de esta tarde ha borrado esas cifras.

Además, rompió la racha de 25 partidos sin perder del Barça en casa desde 2006.

La vuelta se jugará el martes en el Wanda Metropolitano.

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