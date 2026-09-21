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FBL-ESP-LIGA-ATLETICO MADRID-REAL MADRIDAFP
Abdelmawgood Samir
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Simeone derriba las barreras de la enemistad y resume la temporada del Barcelona en dos palabras

Barcelona
D. Simeone
Atlético Madrid vs Real Madrid
Atlético Madrid
Real Madrid
Primera División
España
Argentina

¿Qué dijo?

El fuerte inicio de temporada del Barcelona recibió el elogio de su rival, el Atlético de Madrid, después de que el técnico argentino Diego Simeone describiera al conjunto catalán como "el mejor", en una valoración que refleja el nivel que han ofrecido los hombres de Hansi Flick durante las primeras semanas de competición.

Simeone, en una intervención con la cadena "ESPN", dijo sobre el nivel del Barcelona: "Son los mejores", concediendo al equipo un elogio destacado por parte de un entrenador con una larga experiencia enfrentándose a él en las competiciones nacionales y en la Liga de Campeones de Europa.

Simeone conoce bien la dificultad de jugar ante el Barcelona, después de haber disputado a lo largo de su trayectoria con el Atlético de Madrid numerosos enfrentamientos contra el conjunto catalán, y de haber logrado resultados notables frente a él en más de una ocasión.

Además, el Atlético se enfrentó al Barcelona en competiciones oficiales hasta hace poco, lo que otorga a la valoración del técnico argentino un peso adicional.

El elogio de Simeone llega en un momento en el que el Barcelona lidera la clasificación con 21 puntos, después de que el equipo haya ofrecido grandes niveles bajo la dirección de Flick, y haya logrado imponer su estilo y conseguir resultados positivos desde el arranque de la temporada.

Aun así, el mayor desafío para el Barcelona sigue siendo mantener este ritmo durante los próximos meses, ante la acumulación de partidos en el calendario y el aumento de la intensidad de la competencia por los títulos. El fuerte inicio le da confianza al equipo, pero la continuidad y la capacidad de gestionar los partidos decisivos determinarán su grado de éxito al final de la temporada.

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