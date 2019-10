Simeone defiende a Joao Félix poniendo de ejemplo a Hazard y Griezmann

Diego Pablo concedió una entrevista en el programa El Larguero la cadena SER donde repasó la actualidad rojiblanca entre otras cosas. Además de comentar que la salida de Lucas Hernández hizo más daño al Atlético que la de Griezmann, hablo de Joao Félix y de su situación en el Atlético.

El Cholo vino a hacer un comparación del joven portugués con Hazard, el fichaje estrella del esta temporada, con una frase que está dando de qué hablar.

“Puedes hacer un Real Madrid o a base de talonario como lo empezamos a hacer nosotros de a poquito. Con uno de 120 millones, que no es Hazard que tiene 30 años. Es uno de 19 años que hay que hacerlo. No es lo mismo”.

Además, quiso también comparar al propio Joao Félix con Griezmann y responder a las críticas que está recibiendo por convertir al portugués en el futbolista más sustituido de la Liga.

“Queremos comparar a Griezmann, que era casi un Balón de Oro, con un niño de 19 años. Si yo te pongo todos los partidos y te lesionas la culpa es mía porque no te sé gestionar. Si te pongo todos los partidos y te saco faltando 20 minutos y el equipo responde a lo que el partido pedía la culpa será mía. Si no te pongo un partido por descansar, me van a criticar…"