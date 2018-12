Simeone: "Fui muy claro 2.000 veces en el regreso al Inter: no necesito decir nada"

En una entrevista con 'Radio anch'io Sport' de Rai Radio1, Diego Pablo Simeone repasó la actualidad rojiblanca. "Estoy feliz por la época del Atlético y tengo un año de contrato. Comenzamos bien en la Copa del Rey y en la Liga de Campeones. En cuanto a la Liga es una temporada extraña, este año nadie se ha escapado en el liderato.. Creo que fui muy claro 2.000 veces en el regreso al Inter: ya no necesito decir nada", comentó el míster rojiblanco.

Al técnico también le preguntaron por Cristiano Ronaldo y por su llegada a la Juventus. "Es, sin duda, uno de los dos mejores jugadores del fútbol moderno con Messi. Año tras año lograron estar siempre en lo más alto. ¿Si el Madrid echa en falta a Cristiano? No soy ni el entrenador ni un seguidor del Real Madrid, si lo echan en falta o no, es algo que preguntarle a ellos. Seguramente por cómo funciona la Juventus, la llegada de Cristiano le ha dado un plus a un equipo llamado a hacer una gran temporada".

Además, Simeone, se refirió a la posibilidad de entrenar a su hijo en un futuro. "No es fácil. Más allá del hecho de que soy su padre, me gusta como jugador, tiene la portería en la cabeza y eso es bueno"