Simeone confirma el regreso de Costa: “Psicológicamente lo veo espectacular”

El entrenador del Atlético de Madrid, en la previa del duelo ante el Elche, se refirió también al presente de Luis Suárez.

El recibe este sábado al . Y lo hace siendo líder de , ni más ni menos, mirando a todos desde la cima. En la previa del choque correspondiente a la 14 jornada de LaLiga, Diego Simeone dio una buena noticia: confirmó el regreso de Diego Costa, quien podría tener minutos en el Wanda Metropolitano.

“Entrenó con el grupo e hizo 20 minutos de fútbol. La verdad que lo vi bastante bien. Mañana volverá a estar con nosotros, es una buena noticia para él y ni que hablar para el equipo. Psicológicamente lo veo espectacular, es un tipo muy positivo", aseguró el entrenador del conjunto colchonero, refiriéndose al delantero, quien sufrió "una trombosis venosa profunda espontánea en la pierna derecha".

El Cholo repasó también otros temas de actualidad en el Atlético:

El presente de Luis Suárez: "El primer responsable soy yo más que él, nada más salir del Covid lo pusimos a jugar, sin darle tiempo, pero es muy importante para nosotros... Tras esta semana de entrenamiento, nos encontraremos con el futbolista que el equipo necesita, determinante y uno de los mejores que hay".

Sobre Marcos Llorente: "Creo que nosotros estamos para mejorar a los futbolistas, el premio más grande que podemos llevarnos cuando no entrenemos más es ganar títulos, pero supera que el futbolista pueda decir que tal entrenador me mejoró. Es una exigencia que tenemos, potenciar al futbolista. Cuando vimos a Marcos, cuando le tocaba jugar para los suplentes siempre hacía goles, hasta que empecé a ver que este chico tenía que jugar en otra posición que no fuese la de mediocentro. Lo hablé con él, busqué que lo potenciara y que él se lo creyera. Nos encontramos con una persona humilde, trabajadora y que está en un crecimiento continuo, con mucho margen para mejorar y lindo de ver en un campo de juego. Esperemos que siga creciendo porque tiene mucho aún por mejorar".

Sobre si el Atlético es favorito: "No salimos del partido a partido, no nos van a sacar de esta línea. Mañana (sábado) tenemos un rival que lo está haciendo bien, quizá los resultados no han sido justos con lo que propone, con un entrenador argentino, con un gran paso por su fútbol y seguro que lo hará bien en LaLiga".