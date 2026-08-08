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Simeone complica la tarea del Barcelona: la decisión del Atlético sobre Álvarez es clara

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Nueva declaración del entrenador argentino sobre su compatriota

Diego Simeone, director técnico del Atlético de Madrid, habló sobre la situación del delantero argentino Julián Álvarez, y confirmó que el club ha tomado una decisión clara respecto a la venta del jugador.

Álvarez había manifestado su deseo de abandonar el Atlético de Madrid este verano para afrontar un nuevo desafío, pero los dirigentes de los rojiblancos se aferran a su continuidad.

El Barcelona es el club más interesado en fichar a Julián Álvarez, aunque el jugador también ha sido vinculado con el Real Madrid, el Arsenal y el Paris Saint-Germain.

Simeone, durante una rueda de prensa, declaró: "La situación es muy clara. La institución tomó una decisión que Miguel Ángel explicó muy bien. En lo deportivo, estamos muy contentos de tener a un jugador como Julián, y lo ayudaremos a que siga creciendo y mejorando".

Simeone comparó la situación de Julián Álvarez con lo que sucedió con el francés Antoine Griezmann, que se marchó del Atlético de Madrid, y explicó: "Durante estos años vivimos una etapa con Griezmann, en la que se vio obligado a irse y luego a volver, y tuvo que demostrar en el campo la calidad y la jerarquía que tiene".

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Y añadió: "No veo otro camino con Álvarez que trabajar desde el lado deportivo".

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