Simeone antes del partido contra el Barcelona: «No importa quién se nos enfrente»

Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, ha hablado sobre el esperado enfrentamiento que enfrentará a su equipo contra el Barcelona mañana miércoles, en el partido de ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones.

Simeone comenzó la rueda de prensa sobre el partido, celebrada hoy martes, hablando de Antoine Griezmann y preguntándose si es el mejor jugador que ha entrenado: «Le estoy muy agradecido. Era un extremo que solo corría por la banda... Empezamos a hablar con él sobre jugar más hacia el interior... Tiene una forma física increíble. Lo considero uno de los mejores futbolistas que he entrenado nunca».

Sobre las charlas motivadoras con Griezmann: «Hemos hablado muchas veces. Soy su entrenador y él siempre me ha correspondido con cariño. Me cuenta cómo se siente y yo lo entiendo... Y después viene el partido».

Sobre el enfrentamiento contra el Barcelona bajo la dirección del entrenador Hansi Flick: «Es un rival formidable. Conocemos su potencial y sabemos que solo han perdido un partido de los 23 que han disputado. Estamos aquí para competir y para llevar al rival a una zona en la que podamos hacerle daño».

Y se refirió al punto débil del Barcelona: «Espero que podamos demostrarlo mañana a partir de las nueve de la mañana (hora de la última preparación), y que vosotros podáis verlo en el campo. Sabemos a quién nos enfrentamos. Necesitamos seguir avanzando, y no importa quién se interponga en nuestro camino».

En cuanto a que el Atlético de Madrid ataca mejor de lo que defiende: «Todos los equipos que atacan mejor tienden a defender peor, y el Barcelona es uno de ellos. Tienen la capacidad de marcar muchos goles, y eso favorece su estilo de juego. Nosotros también estamos pasando por ese proceso; actualmente atacamos mejor de lo que defendemos».

En cuanto a los jugadores que se enfrentan a una posible sanción: «No me interesan ni me preocupan las advertencias (las tarjetas amarillas)».

También habló sobre la idea de alinear a Griezmann en el partido: «Se me ocurrió la idea de alinear a Antoine hace seis horas. Era una oportunidad para dejar a un lado al entrenador y dejar que aflorara el lado humano».

Y cuando le preguntaron por el estado del portero Jan Oblak, respondió: «Está entrenando bien, pero aún necesita algo de tiempo, y jugará (Juan Mosso). Esperamos que esté listo para el partido contra el Sevilla».

Y concluyó hablando de su sueño de ganar la Liga de Campeones: «Solo pienso en el partido de mañana contra el Barcelona».