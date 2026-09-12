Diego Simeone, director técnico del Atlético de Madrid, defendió a su hijo Giuliano Simeone ante las críticas y la campaña de desprestigio que sufre en la actualidad, asegurando que lo que el jugador ofrece dentro del terreno de juego basta para responder a sus detractores, antes de enfrentarse a la Real Sociedad en LaLiga.

Simeone se negó a entrar en los detalles de las críticas dirigidas a su hijo, pero optó por reafirmar su confianza en su trayectoria y en lo que ofrece, y dijo: "Los hechos y las acciones de Giuliano hablan por sí solos".

La postura del entrenador del Atlético de Madrid llega en un momento en el que el equipo atraviesa un periodo difícil, tras haber perdido ante el Athletic de Bilbao y el Liverpool, lo que aumenta la presión sobre los jugadores y el cuerpo técnico antes del esperado duelo frente a la Real Sociedad en el estadio de Anoeta.

El Atlético busca recuperar su equilibrio, después de que 5 de sus últimos 10 partidos oficiales terminaran en derrota, frente a 4 victorias y un empate, además de haber encajado 8 goles, algo que llevó a Simeone a insistir en la necesidad de mejorar el rendimiento defensivo y mantener la portería a cero.

Asimismo, el equipo recibió un nuevo golpe con la ausencia de Pablo Barrios por lesión, mientras que Sorloth continúa de baja, en un momento en el que Simeone busca encontrar las soluciones necesarias para detener la sangría de resultados y devolver al Atlético a su rumbo correcto.