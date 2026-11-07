Simeone: Álvarez está listo para el desafío ante el Barcelona y no compararé a Flick con Guardiola

El Diego Simeone, director técnico del Atlético de Madrid, confirmó la disponibilidad de Julián Álvarez antes del esperado enfrentamiento ante el Barcelona, señalando que su equipo es plenamente consciente de la dificultad del partido, ante el enorme poderío ofensivo que posee su rival.

Simeone declaró, durante la rueda de prensa del partido ante el Barcelona: "¿Motivar a la defensa para afrontar el poder ofensivo del Barça? No buscamos motivar a la línea defensiva, sino que queremos mantener el nivel que hemos ofrecido durante el último tiempo".

Sobre la superioridad del Atlético de Madrid en las eliminatorias a doble partido ante el Barcelona, explicó: "No tengo razones concretas que lo expliquen. Nos enfrentamos a un equipo muy bueno, es más, es el mejor sin duda alguna, y posee un gran poderío ofensivo desde el centro del campo hasta la línea delantera".

Y sobre la comparación entre el Barcelona de Pep Guardiola y el Barcelona de Hansi Flick, dijo: "No estoy aquí para comparar entre ambos equipos, sino que me centro en preparar el partido de mañana y ofrecer el mejor rendimiento posible por nuestra afición".

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En lo relativo al estado de Johnny Cardoso, afirmó: "Ha trabajado muy bien y se unirá al equipo mañana, y tomaremos nuestra decisión sobre el jugador que arrancará el partido".

Y sobre el número de minutos de participación adecuado para Jonathan David y Kang-in, dijo: "¿Cuántos son los minutos ideales para su participación? Creo que actualmente juegan los minutos durante los cuales pueden aportar al equipo".

Respecto al estado físico de Julián Álvarez, Simeone se limitó a decir: "Está bien, en muy buen estado".

El entrenador argentino elogió a Raphinha, afirmando: "Para mí es un jugador excepcional, que se distingue por el trabajo duro, por marcar y por generar goles, y ha comenzado la temporada de forma espléndida en una posición diferente".

Y sobre las diferencias entre el Barcelona de la temporada actual y el de la pasada, explicó: "El equipo no ha cambiado su estilo de juego, y se puede reconocer con claridad la identidad de su entrenador desde su llegada al Barcelona. El equipo se apoya en la presión alta y en recuperar mucho el balón, además de poseer una gran capacidad para marcar goles".

Y añadió: "Lewandowski era un delantero más posicionado en el área, y la temporada pasada Olmo participaba a veces, pero ambos son completamente distintos a Raphinha. Además, el Barcelona cuenta con Gerard en la banda izquierda. Y la tarea de la defensa se vuelve más complicada cuando te enfrentas a un jugador como Raphinha, que no se ciñe a posicionarse dentro del área".

Y sobre la capacidad del Atlético de Madrid de competir con el Barcelona, Simeone dijo: "Nos enfrentamos a un equipo muy bueno, y somos conscientes de que sufriremos durante gran parte del partido".

Y acerca del partido de los duelos de la temporada pasada del que se puede sacar provecho, concluyó: "La diferencia reside en el posicionamiento de Raphinha, que cambia algunas cosas en comparación con lo que ofrecía el equipo la temporada pasada. No sé qué partido veremos mañana, pero esperamos que nuestra afición esté cerca de nosotros y que nos apoye como de costumbre. Cuando eso ocurre, nuestros jugadores tienen una reacción diferente".