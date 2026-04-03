Simeone acecha a Flick en una batalla de 11 días entre el Barcelona y el Atlético

El español Diego Simeone y el alemán Hansi Flick se preparan para disputar uno de sus enfrentamientos más emocionantes y recurrentes, ya que se verán las caras tres veces en tan solo 11 días, en una serie de partidos decisivos que podrían determinar el destino del Barcelona en la Liga española y la Liga de Campeones.

La relación entre ambos entrenadores se remonta a hace años, y Simeone es, hasta la fecha, el rival más habitual de Flick, ya que se han enfrentado en nueve ocasiones, con un balance de cinco victorias para el alemán, dos empates y dos derrotas. El número de enfrentamientos entre ambos ascenderá a doce tras la conclusión de la próxima trilogía de partidos.

Esta triple confrontación arranca mañana sábado en la capital española, Madrid, en la trigésima jornada de la Liga, donde el Barcelona visita al Atlético de Madrid, luego se enfrentarán el 8 de abril en el partido de ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones, antes de cerrar la serie el 14 del mismo mes en el partido de vuelta de esa misma ronda en el estadio Wanda Metropolitano.

El historial de Flick frente a Simeone es, en general, positivo, empezando por la aplastante victoria del Bayern de Múnich por 4-0 sobre el Atlético en la fase de grupos de la Liga de Campeones de la temporada 2020-2021, pasando por el empate a 1-1 en el partido de vuelta en Madrid. Tras asumir el cargo de entrenador del Barcelona, Flick ha logrado dos victorias, un empate y una derrota frente a los rojiblancos.

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Entre los enfrentamientos más destacados de la temporada pasada, el Atlético venció al Barcelona por 2-1 en Liga y logró una contundente victoria por 4-0 en el partido de ida de las semifinales de la Copa del Rey.

Por su parte, el Barcelona cuajó una gran actuación en el partido de Liga disputado en el Montjuïc, antes de sellar su pase a la final de la Copa gracias a un gol de Ferran Torres en el partido de vuelta.

En cuanto a la temporada actual, el Barcelona logró una emocionante victoria por 3-1 sobre el Atlético en su primer partido importante tras el regreso al Camp Nou, en medio de la ausencia de Rafeña y otras lesiones importantes.

Por su parte, el Atlético impuso su dominio en el partido de ida de las semifinales de la Copa, logrando una amplia victoria por 4-0 en la primera parte, antes de cerrar el encuentro con el mismo resultado a pesar de los intentos del Barcelona en el partido de vuelta.

El Barcelona lidera actualmente la clasificación de la liga, con cuatro puntos de ventaja sobre el Real Madrid y dieciséis sobre el Atlético de Madrid, lo que convierte el partido del sábado en decisivo para mantener el liderato.

Por su parte, el Atlético busca aprovechar la ventaja de jugar en casa y presionar al rival al inicio de esta serie de tres enfrentamientos.