Simeone abre las puertas a fichajes pero no quiere hablar de Morata

El técnico argentino no descarta que haya incorporaciones hasta el próximo 31 de enero.

Diego Simeone no descarta que haya fichajes en el Atlético de Madrid en este mercado de invierno después de que este miércoles Goal haya informado del interés del club colchonero en conseguir la cesión de Álvaro Morata.

"Ni confirmo ni desmiento. Los entrenadores estamos esperando lo que pueda resolver el club, jugadores que necesitan minutos, algunos que el club necesita vender, otros que pueden llegar… Lo que pasa en los mercados. Hasta el 31 estaremos a la expectativa", comentó.

No obstante, el técnico argentino evitó hablar del caso puntual de Morata: "No hablo de futbolistas que no están con nosotros, hablo de los que están aquí y lo hacen bien y me ponen contento".