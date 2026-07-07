Silva a la cabeza... ¿Por qué Mourinho quedó fuera de la «factura oculta» del Real Madrid?

El Real Madrid, que prepara una temporada ambiciosa, debe pagar 173 428,50 euros al RFEF por tres de sus cuatro fichajes oficiales.

El club deberá abonar 173 428,50 euros a la RFEF por tres de los cuatro fichajes confirmados.

Según Mundo Deportivo, se trata de tasas de inscripción obligatorias para los clubes de Primera y Segunda División al registrar nuevos jugadores.

Los tres fichajes que supondrán este gasto para el club son: el portugués Bernardo Silva, el francés Ibrahima Konaté y el holandés Denzel Dumfries. El español Marc Cucurella, pese a ser su primer fichaje por el club, queda exento porque ya jugó en La Liga con el Getafe antes de ir a la Premier League.

En Primera División la tasa es de 57.809,50 euros por cada debutante, por lo que el club pagará cerca de 200.000 euros por los tres fichajes.

Lo mismo ocurre con el técnico José Mourinho, que ya dirigió al club durante dos temporadas y media, por lo que su regreso está exento de algunas tasas adicionales.

Estas tasas, casi invisibles para el público, recuerdan que todo fichaje conlleva costes ocultos más allá del traspaso y los salarios.