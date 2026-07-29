Dado que los espectadores en el Yanmar Stadium Nagai de la ciudad de Osaka silbaron sobre todo cuando el nuevo fichaje del Dortmund, Takato Yamamoto, tocaba el balón y acompañaron las acciones fallidas del joven de 18 años con aplausos burlones, resulta evidente pensar que las muestras de descontento tenían algo que ver con el local japonés. La sospecha se refuerza al echar un vistazo a la trayectoria de Yamamoto: al fin y al cabo, procede de la cantera de Gamba Osaka, eterno y vecino rival del adversario del BVB, Cerezo.

En el último semestre, Yamamoto también había sumado sus primeras apariciones con el primer equipo de Gamba Osaka. No sorprende, por tanto, que en el estadio de Cerezo no quisieran brindarle una bienvenida demasiado cálida. Los duelos entre ambos clubes están considerados entre los derbis más calientes de Japón.

El BVB ha incorporado a Yamamoto cedido por Gamba Osaka para la próxima temporada. Después, el Dortmund tendrá una opción de compra y podría fichar de forma definitiva al talento del centro del campo por un traspaso de 1,5 millones de euros. Aunque el Borussia había incorporado al joven en principio para el segundo equipo, Yamamoto ha llamado la atención con el primer equipo en lo que va de pretemporada y actualmente aumenta sus opciones de recibir una oportunidad en la Bundesliga posiblemente antes de lo esperado.

Takato Yamamoto despierta recuerdos de Shinji Kagawa

En la victoria por 3-1 en el amistoso contra el Rot-Weiß Oberhausen, por ejemplo, Yamamoto brilló con su creatividad y su habilidad con el balón y marcó además un gol. "Lo vi por primera vez el jueves. Antes tampoco lo conocía", admitió el entrenador Niko Kovac, para quien la actuación estelar de Yamamoto llegó un poco de la nada. El técnico del BVB subrayó que el internacional sub-19 japonés sigue estando inicialmente previsto para el segundo equipo. Pero también dijo: "Eso no significa que la puerta hacia arriba esté cerrada. Al contrario: queremos que haya permeabilidad y lo vigilaremos de cerca".

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Su origen y su forma de jugar le valieron rápidamente en Dortmund comparaciones con un famoso compatriota: Shinji Kagawa. El centrocampista llegó al BVB en 2010 desde Cerezo Osaka por una cantidad muy baja y siendo totalmente desconocido en Europa, y acabó convirtiéndose en un jugador importante en los títulos de liga de 2011 y 2012. El ya veterano de 37 años regresó a Osaka a comienzos de 2023 y este miércoles fue titular con Cerezo contra su exclub de Dortmund.

El BVB pierde el amistoso en casa de Cerezo Osaka: central sustituido por lesión

Kagawa pudo celebrarlo pronto, cuando Solomon Sakuragawa adelantó a los locales ya en el minuto 8. El 1-0 para Osaka se mantuvo hasta el final, en un partido en el que el Dortmund ofreció sobre todo en la primera parte una actuación decepcionante. En la segunda mitad, el equipo de Kovac mejoró algo, aunque las ocasiones para empatar siguieron siendo escasas.

A eso se sumaron las preocupaciones por lesiones para el Borussia: el joven central Filippo Mane tuvo que ser sustituido poco después de la media hora. El jugador de 21 años se quedó tendido después de intentar evitar un remate de Kagawa con la pierna muy estirada. Mane fue atendido brevemente sobre el césped y luego tuvo que retirarse. A primera vista, la lesión no parecía demasiado grave, aunque naturalmente todavía no hay un diagnóstico preciso.