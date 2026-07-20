Rodri, capitán de España, hizo historia al guiar a «La Roja» hacia su segundo título mundial.

Rodri brilló en la final del domingo ante Argentina (1-0), fue clave en el partido y se llevó el premio al mejor jugador del torneo.

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Según Opta, Rodri es el cuarto futbolista que logra el Mundial, la Liga de Campeones, la Eurocopa y el Balón de Oro.

La red ha precisado que «Rodri se ha situado a la altura de tres grandes figuras de la historia del fútbol: el francés Zinedine Zidane y los alemanes Franz Beckenbauer y Gerd Müller».

Además, el torneo mostró su dominio del ritmo de juego: completó 1.394 pases, la cifra más alta desde 1966.