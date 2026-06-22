Siguiendo los pasos de Sibari y la estrella del Barcelona, Al-Khnous da un paso decisivo en su futuro

Medios alemanes indican que podría cambiar el futuro de Bilal El Khannous, estrella de Marruecos y del Stuttgart, quien disputa el Mundial 2026 en Estados Unidos, Canadá y México.

Según el diario alemán Bild, el centrocampista, de 22 años, ha cambiado de agente, lo que algunos interpretan como un paso previo a su salida, aunque el club bávaro quiere retenerlo.

Según el rotativo, el centrocampista ha fichado por la agencia «HCM Sports Management», que representa a jugadores como Frenkie de Jong (Barcelona), Viktor Gyokeres (Arsenal) y su compatriota Ismail Saibari, próximo al Bayern de Múnich.

Su nuevo agente ya explora opciones, aunque aún no hay ofertas formales.

La decisión llega en pleno Mundial, donde el centrocampista brilla con Marruecos y ya ha llamado la atención de varios grandes tras sus actuaciones ante Brasil (1-1) y Escocia (1-0).

Bild concluye: «Sin embargo, el club alemán, que en mayo hizo permanente la cesión de El Khannous procedente del Leicester City por 18 millones de euros (más 3 millones en derechos de cesión), no quiere desprenderse de él y planea contar con él la próxima temporada. Su fichaje se ve como una ganga dada su actual nivel, y su contrato, válido hasta 2030, carece de cláusula de rescisión, lo que refuerza la posición del Stuttgart en cualquier negociación.

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