Siguiendo los pasos de las leyendas... El mago del Golfo iguala el récord de Ronaldo y Mahrez

El griego Kostas Fortounis, centrocampista del Al-Khaleej, siguió brillando en la Liga Roshen de Profesionales tras marcar un gol espectacular contra el Al-Khaloud este viernes por la tarde, en la 27.ª jornada de la competición, lo que reafirma su papel destacado a la hora de guiar a su equipo hacia resultados positivos esta temporada.

El profesional griego logró marcar el primer gol de su equipo contra el Al-Khaloud desde el punto de penalti con gran maestría en el minuto 18 de la primera parte.

Según la red de estadísticas futbolísticas «Opta», Fortounis se ha convertido en el noveno jugador en la historia de la Liga Roshen en marcar y dar 10 o más goles en una misma edición de la competición.

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La red internacional señaló que la estrella del Al-Khaleej igualó a numerosas estrellas, entre las que destacan el trío del Al-Nassr formado por los portugueses Cristiano Ronaldo y João Félix y el senegalés Sadio Mané, además del argelino Riyad Mahrez, extremo del Al-Ahli de Yeda.

A ellos se suman el dúo del Al-Hilal formado por el serbio Sergej Milinković-Savić y Salem Al-Dossari, además del tunecino José, exjugador del Al-Fateh, y Christian Guanca, exjugador del Al-Shabab y del Al-Ittifaq.