Siguiendo los pasos de Kroos... Una estrella alemana hace historia en el Mundial

Alemania sufrió hasta el final para avanzar en el Mundial 2026. En el último minuto del sábado, Deniz Undav marcó el 2-1 contra Costa de Marfil y selló el pase.

En el descuento, Ondav se convirtió en héroe al anotar el tanto de la victoria.

Tras igualar el marcador —después de que Kessié adelantara a Costa de Marfil en la primera parte—, el mismo jugador marcó el gol de la victoria para el equipo de Julian Nagelsmann en el 93:31.

Según Mr. Chip, es la tercera vez que Alemania gana un partido mundialista con un gol en el descuento (sin contar la prórroga).

Antes, solo Oliver Neuville (90+1’ vs. Polonia, 2006) y Toni Kroos (90+5’ vs. Suecia, 2018) habían dado triunfos alemanes en el tiempo añadido.

El tanto de Ondav, además de su valor histórico, dio a Alemania (6 puntos) el pase a los dieciseisavos de final antes de la última jornada, en la que aún lucha por el primer, segundo o tercer puesto del grupo.

Este pase es clave para una Alemania que no superó la fase de grupos en 2018 ni 2022.

Aunque Alemania no brilló ante Costa de Marfil, su capacidad de golpear al final reafirma su fe hasta el último pitido.

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