Goal.com
En directo
Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

NO TE PIERDAS NI UN MOMENTO DEL MUNDIAL

Tu pase de acceso total a resultados, actualizaciones en directo y análisis
Explora
FBL-AFR-2025-MATCH 52-SEN-MARAFP
Abobakr El Mokadem

Traducido por

Siguiendo los pasos de Hakimi y Díaz, una estrella del Real Madrid está dispuesta a jugar con Marruecos

Francia vs Marruecos
Francia
Marruecos
World Cup
Primera División
Real Madrid
T. Pitarch
A. Hakimi
B. Diaz
Francia
Marruecos
EE. UU.
España

Una joven promesa del Real Madrid podría jugar con Marruecos, lo que alegraría a los Leones del Atlas.

Marruecos ya ha aprovechado a jugadores nacidos en el extranjero y criados en España, como Achraf Hakimi e Ibrahim Díaz.

Ahora, Marruecos está a punto de incorporar a otro madridista en las mismas circunstancias: Thiago Beitarch.

El joven centrocampista del Real Madrid tiene un abuelo marroquí, lo que le habilita para jugar con los Leones del Atlas. Este jueves, al ser preguntado por «Cadena Ser» sobre su futuro internacional, no descartó a Marruecos.

Tiago afirmó: «Primero debemos ganar el sábado; lo que venga después, ya se verá».

World Cup
Francia crest
Francia
FRA
Marruecos crest
Marruecos
MAR

El centrocampista añadió: «Lo veo muy lejano. Primero, estoy aquí con la selección sub-19, y lo que tenga que pasar, pasará».

Ahora está con la sub-19 de España y la próxima semana jugará la final contra Alemania.

Aunque ha jugado con España en categorías inferiores, Tiago deja la puerta abierta a Marruecos.

Anuncios

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google