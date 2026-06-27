Siguiendo los pasos de Al-Juwair, el jugador descartado del Al-Hilal está a punto de fichar por el Al-Qadisiyah

Mohamed Al-Qahtani, extremo del Al-Hilal saudí, abandonará el «Zaim» este verano y jugará en el Al-Qadisiyah tras quedar fuera de los planes del técnico Simone Inzaghi.

En los últimos años, varios jóvenes talentos han dejado el Al-Hilal buscando minutos, como Musab Al-Juwair, quien tras varias cesiones se consolidó en el Al-Qadisiyah.

Según el diario saudí «Al-Sharq Al-Awsat», Al-Qadisiyah ya acordó con Al-Hilal el fichaje de Al-Qahtani, con la aprobación del técnico Simone Inzaghi.

El club ya presentó una oferta oficial, se pactó el monto de la transferencia y el jugador aceptó las condiciones de contrato; solo restan trámites administrativos antes del anuncio.

Lee también... Tras el revés del Mundial... Se perfila la destitución de Donis y el nombramiento de Ronaldo como salvador

El jugador busca más minutos tras su cesión al Al-Taawoun en el mercado de invierno, donde apenas contó con oportunidades.

El extremo, de 23 años, jugó 13 partidos con el Al-Taawoun en la segunda mitad de la temporada pasada y marcó un gol antes de volver al Al-Hilal; sin embargo, su ausencia de los planes de Inzaghi le lleva ahora a iniciar una nueva etapa con el Al-Qadisiyah.