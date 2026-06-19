Siguiendo el ejemplo de Hamza Abdelkarim, el Barcelona cierra un nuevo fichaje

El Barcelona ha acordado fichar al extremo izquierdo ecuatoriano José Caicedo (18 años), procedente de Liga de Quito, en cesión al Barcelona Atlético con una opción de compra de 2,5 millones de euros.

Fabrizio Romano confirma que el acuerdo verbal fija la cesión hasta 2026-2027, con opción a compra si el jugador destaca.

Caicedo mide 1,83 m y, aunque solo ha jugado siete partidos en la Primera División ecuatoriana, aunque ya debutó en la Copa Libertadores el 26 de mayo ante Always Ready, con el técnico Thiago Nunes.

Según Mundo Deportivo, jugará a las órdenes de su compatriota Giuliano Peletti en el filial, donde podrá desarrollarse antes de aspirar a un puesto en el primer equipo.

Su llegada se inscribe en la estrategia del Barça de fichar jóvenes promesas a préstamo con opción de compra, tal como hizo con el delantero egipcio Hamza Abdelkarim.

Hamza llegó en enero cedido por el Al Ahly y, tras brillar, el club lo fichó de forma definitiva por 1,5 millones más variables.

Hamza debutó con Egipto en el Mundial ante Bélgica, prueba del éxito de esta estrategia de fichajes low-cost.

El club confía en que Caicedo repita la trayectoria y acabe reforzando la banda izquierda del primer equipo.