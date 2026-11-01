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Sigue sin marcar en la Bundesliga: así reacciona Deniz Undav, del VfB Stuttgart, a su crisis personal de resultados

Bundesliga
Bayer Leverkusen vs VfB Stuttgart
Bayer Leverkusen
VfB Stuttgart
D. Undav

Los suabos celebran en casa del Bayer Leverkusen una victoria que supone un auténtico alivio, la tercera de la temporada. Sin embargo, el capitán sigue con el casillero a cero.

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«Me da completamente igual», dijo Undav a Sky al ser preguntado por su octavo partido sin marcar en la octava jornada de la Bundesliga. «Primero tenemos que salir de esta fase. Cuando las cosas vuelvan a ir mejor, también llegarán los goles».

Con «esta fase», el delantero de 30 años se refería a la racha anterior en la liga, ciertamente preocupante. Con solo dos victorias y cinco derrotas, el VfB había llegado a Leverkusen como equipo no favorito. En ese contexto, el 4:2 para los visitantes en un partido turbulento pareció una «liberación». Así describió la victoria el director deportivo Fabian Wohlgemuth, una semana después de la amarga derrota en casa ante el colista Borussia Mönchengladbach.

«Estoy contento de que hayamos ganado, eso es lo más importante. Estoy orgulloso del equipo por el rendimiento que hemos mostrado. Después de lo que habíamos hecho hasta ahora, no era fácil», resumió Undav.

Bayer 04 Leverkusen v VfB Stuttgart - Bundesliga 2026/27Getty Images

¿Qué dice Demirovic de su compañero de ataque Deniz Undav?

La figura del partido en el BayArena fue su compañero de ataque Ermedin Demirovic, máximo goleador del Stuttgart con cinco tantos en la liga y nueve en total en partidos oficiales.

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«Es muy importante para nosotros, marque goles o no», dijo el bosnio sobre Undav. «Pocos se fijan en los pases que da. Veo a pocos en la Bundesliga con esa visión para encontrar a un compañero».

Al menos, Undav logró en Leverkusen su primera participación en un gol en la liga. El pase diagonal del internacional a través del área rival fue, sin duda, uno de los momentos destacados del encuentro. El portero del Leverkusen, Mark Flekken, y el central Facundo Medina no pudieron evitarlo: Demirovic empujó el balón con tranquilidad para poner el 4:1 y sentenciar el partido.

El VfB continuará su camino en la liga el próximo sábado con un partido en casa contra el Werder Bremen. Antes, el martes, jugará a domicilio contra el Galatasaray en Estambul en la Champions League. En la máxima competición continental, Undav suma un gol y dos asistencias en los tres partidos disputados hasta ahora, en los que el Stuttgart consiguió siete puntos.

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