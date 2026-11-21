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La defensa responde y el equipo muestra carácter, pero el primer gol en casa sigue sin llegar: el Schalke 04 logró un meritorio 0-0 ante el VfB Stuttgart, participante en la Liga de Campeones, aunque no consiguió el triunfo que tanto necesitaba en la Bundesliga.

El equipo de Miron Muslic luchó con entrega para salir de la crisis deportiva, pero desaprovechó sus numerosas ocasiones y ya acumula ocho partidos oficiales sin ganar. «Al final, vuelve a ser solo un punto», dijo el portero Loris Karius en Sky. «En algún momento el balón tendrá que entrar. Confío en que acabaremos rompiendo esta racha».

El recién ascendido ocupa el 16.º puesto, el de la promoción por la permanencia, con solo siete puntos en diez partidos. Además, igualó un récord negativo: en los 63 años de historia de la liga, solo el FC St. Pauli se había quedado sin marcar en sus primeros cinco encuentros en casa. Un consuelo menor: el equipo de Hamburgo consiguió mantenerse en la temporada 2024/25 y no descendió hasta un año después.

Tras la clara mejoría mostrada recientemente ante el TSG Hoffenheim (1-2), Muslic se mostró convencido antes del partido: «Volveremos a llevar a este enorme petrolero que es el Schalke a aguas tranquilas, al cien por cien», afirmó el técnico. El gran objetivo: «Queremos volver a escuchar de una vez el himno que suena cuando marcamos. Ya es hora».

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La disponibilidad de jugadores había mejorado durante el parón de selecciones: Moussa Sylla y Robin Gosens regresaron a la convocatoria. En el equipo visitante, el joven Yanik Spalt volvió a ser titular. «Será un partido intenso. Está en nuestras manos decidir cuánto», dijo el entrenador del VfB, Sebastian Hoeneß, en Sky.

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Impulsados por el ambiente, ambos equipos salieron al ataque sin reservas. Deniz Undav tuvo en sus botas el gol que habría adelantado a los visitantes a los 60 segundos, pero Hasan Kurucay bloqueó su disparo raso en el último instante y lo desvió a córner. Después, el Schalke 04 tomó el control del partido, aunque le faltó acierto en la definición. Adil Aouchiche rozó el gol en tres ocasiones (4, 19 y 26).

Los visitantes esperaban su oportunidad al contraataque, una y otra vez por medio del veloz Chris Führich. Tras un centro suyo, Kurucay volvió a despejar ante Undav en una situación de máximo peligro. Unos segundos después, Vitalie Becker sacó de la línea un disparo de Jamie Leweling y, apenas unos segundos más tarde, Grischa Prömel mandó un cabezazo a centímetros de la portería (23).

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El Schalke, que partía como menos favorito, se empleó a fondo en cada disputa y Muslic celebró desde la banda cada recuperación. Pero el gol no llegaba: los remates eran demasiado inofensivos y, en su mayoría, fáciles de detener para Dennis Seimen. Sylla reapareció tras seis semanas de ausencia (66) y Hoeneß también reforzó el ataque. Sin embargo, su equipo dejó pasar buenas ocasiones y el partido siguió completamente abierto hasta el final.