Cómo ver San Marino contra Bielorrusia con una VPN

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Previa del partido

UEFA Nations League C - Jornada 5 12 nov 2026 - 14:45 Stadio Olimpico San Marino

San Marino recibe a Bielorrusia en el Stadio Olimpico de Serravalle en la Liga C de la Liga de Naciones de la UEFA. Ambos equipos ya se han enfrentado una vez en esta edición.

Bearus llega en buena forma y ocupa la segunda posición del grupo tras una serie de resultados que incluye una contundente victoria por 4-0 ante San Marino a principios de octubre. El equipo de Viktor Goncharenko buscará aprovechar ese impulso y consolidar su posición en la clasificación.

San Marino, por el contrario, ha tenido dificultades durante toda esta edición de la Liga de Naciones. El equipo de Roberto Cevoli ha perdido sus últimos cinco partidos oficiales, en varios de los cuales ha encajado muchos goles, y buscará evitar que se repita la abultada derrota sufrida en el encuentro anterior entre ambos.

El equipo local ha mostrado resistencia ante las continuas adversidades, pero la diferencia de nivel entre ambos conjuntos ha quedado patente en los resultados recientes. San Marino aún no ha sumado ningún punto en este grupo de la Liga de Naciones.

Bearus no ha sido infalible. Un empate ante Finlandia y una derrota frente a Albania al principio de esta edición demostraron que puede ser batido. Sin embargo, su trayectoria general en el grupo ha sido ascendente.

Para quienes quieran seguir el encuentro, aquí está todo lo que necesitan saber sobre dónde ver San Marino contra Bielorrusia.

Novedades de los equipos y convocatorias