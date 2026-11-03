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AFC Champions League Two
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Sigue hoy en directo el Al-Wahda contra Al Khalidiyah: ¿quién retransmite el partido por televisión y en streaming?

Al-Wahda vs Al Khalidiyah
Al-Wahda
Al Khalidiyah
AFC Champions League Two

Guía con todo lo que necesitas saber para ver en directo el Al-Wahda contra el Al Khalidiyah en la Liga de Campeones 2 de la AFC hoy.

Cómo ver el Al-Wahda contra el Al Khalidiyah con una VPN

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Previa del partido

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AFC Champions League Two - Jornada 4

Al-Wahda y Al Khalidiyah vuelven a enfrentarse en la Liga de Campeones 2 de la AFC. El equipo de Emiratos Árabes Unidos busca prolongar su buen momento reciente en la competición continental ante el conjunto de Baréin.

Al-Wahda llega a este encuentro tras encadenar cinco victorias en todas las competiciones. Su último partido contra este mismo rival terminó con un triunfo por 2-1 y actualmente ocupa el primer puesto del grupo A en la Liga de Campeones 2 de la AFC.

Al Khalidiyah llega en una situación muy distinta en la competición continental. Perdió por 2-1 ante Al-Wahda en el encuentro anterior entre ambos y cayó por 3-1 frente al Kuwait SC en su anterior partido de la fase de grupos de la Liga de Campeones 2 de la AFC, lo que le deja cuarto de grupo.

En la competición nacional, el equipo de Baréin ha mostrado más solidez. Su victoria por 2-0 ante Manama en la 1. Division el 31 de octubre demostró que mantiene su nivel competitivo en la liga de su país, aunque le esté costando en la competición continental.

La regularidad ha marcado la reciente racha del Al-Wahda. Las victorias ante Nasaf Qarshi y Kuwait SC en la fase de grupos, sumadas a los triunfos en la competición nacional frente a Khorfakkan y Al Fujairah, reflejan la confianza de su plantilla.

Esta revancha ofrece al Al Khalidiyah la oportunidad de reaccionar tras su anterior derrota, aunque el estado de forma del Al-Wahda lo convierte en el rival a batir en el grupo A.

Esto es todo lo que necesitas saber sobre cómo y dónde ver este partido de la Liga de Campeones 2 de la AFC.

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