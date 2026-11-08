Cómo ver el Minnesota United contra el San Jose Earthquakes con una VPN

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Previa del partido

Major League Soccer - Jornada 34 7 nov 2026 - 19:00 Allianz Field

El Minnesota United recibe al San Jose Earthquakes en el Allianz Field de Saint Paul, Minnesota, en un partido de la temporada regular de la Major League Soccer con implicaciones para ambos equipos en la Conferencia Oeste.

El Minnesota United llega en buena forma: ocupa el 12.º puesto de la Conferencia Oeste y viene de sumar dos victorias consecutivas, incluida una impresionante victoria por 1-3 a domicilio ante Los Angeles FC. El equipo de Cameron Knowles ha sido difícil de batir en las últimas semanas.

El San Jose Earthquakes llega a Minnesota en la tercera posición del Oeste, por lo que el partido tiene una importancia real para sus aspiraciones de cara a la postemporada. El equipo de Bruce Arena, sin embargo, ha sido irregular: ha alternado victorias con una serie de empates y una dura derrota ante el FC Dallas.

Los enfrentamientos recientes entre ambos clubes se han decantado claramente a favor del Minnesota United. El Minnesota United marcó cinco goles al San Jose Earthquakes en su último duelo de la MLS, un resultado que no habrán olvidado en el equipo de San Jose.

Kelvin Yeboah lidera el ataque del Minnesota United en el once previsto, mientras que el San Jose Earthquakes buscará en Timo Werner la creatividad necesaria en lo que promete ser una disputada batalla en el centro del campo.

Ambos equipos cuentan con calidad en el banquillo y, con la clasificación tan apretada en el Oeste, ninguno puede permitirse adoptar una actitud pasiva. Sigue leyendo para saber todo lo necesario sobre cómo ver en directo este duelo de la MLS.

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