Cómo ver el León vs CD Guadalajara con una VPN

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Previa del partido

Liga MX - Jornada 16 8 nov 2026 - 21:10 Estadio Nou Camp

El León recibe al CD Guadalajara en el Estadio Nou Camp de León de los Aldamas en un partido del Apertura de la Liga MX de gran importancia para ambos clubes. El equipo de Ignacio Ambriz ocupa la novena posición y necesita un buen resultado en casa para no perder de vista a los ocho primeros, mientras que las Chivas de Gabriel Milito llegan en tercera posición y en un estado de forma que las convierte en un firme aspirante al título.

Las Chivas llegan a este partido tras cuatro victorias consecutivas en la Liga MX. Su encuentro más reciente terminó con un triunfo por 4-2 ante el Atlante y, en sus últimos cinco partidos de liga, no han sufrido ninguna derrota: suman tres victorias y dos empates.

La trayectoria reciente del León es distinta. El equipo de Ambriz solo ha ganado uno de sus últimos cinco partidos de la Liga MX, frente a Tigres. Empató contra Toluca y Puebla y perdió ante Cruz Azul y CF América. Esta última derrota, por 3-5, puso de manifiesto sus problemas defensivos.

Los antecedentes entre ambos clubes añaden aún más interés al encuentro. Las Chivas golearon al León por 5-0 a principios de este año en Guadalajara, un resultado que ambos vestuarios tendrán muy presente.

Con las Chivas en plena forma y el León en busca de regularidad en casa, este partido se presenta como una auténtica prueba para ambos entrenadores. Sigue leyendo para saber todo lo que necesitas sobre cómo ver en directo el León vs CD Guadalajara.

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