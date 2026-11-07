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Ligue 1
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Sigue en directo hoy el Le Mans-Mónaco: ¿quién retransmite el partido por televisión y en streaming?

Le Mans vs Mónaco
Le Mans
Mónaco
Ligue 1

Guía con todo lo que necesitas saber para ver en directo el Le Mans-Mónaco de la Ligue 1 de hoy.

Cómo ver el Le Mans vs Monaco con una VPN

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Previa del partido

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Ligue 1 - Jornada 10
Stade Marie-Marvingt

El Le Mans recibe al Monaco en el Stade Marie-Marvingt el domingo 8 de noviembre de 2026, en un partido de la Ligue 1 al que ambos clubes llegan en momentos muy distintos de sus respectivas temporadas.

El Le Mans de Patrick Videira llega en un mal momento, tras perder cuatro de sus últimos cinco partidos en todas las competiciones. Su encuentro más reciente terminó con una derrota por 2-0 ante el Troyes y, en las últimas semanas, le ha costado encontrar la regularidad.

El Monaco ocupa la séptima posición en la clasificación de la Ligue 1 y tiene aspiraciones reales de clasificarse para las competiciones europeas, aunque el equipo de Filipe Luis ha encadenado resultados dispares. Perdió 3-1 ante el Paris FC en liga antes de recuperarse con una victoria por 2-0 sobre el FC Nordsjælland en la Conference League entre semana.

Lamine Camara ha sido uno de los jugadores más influyentes del Monaco esta temporada. El internacional senegalés de 22 años aporta energía y calidad tanto en ataque como en defensa, y su presencia en el centro del campo será clave para que el Monaco intente controlar el partido en el Stade Marie-Marvingt.

Paris Brunner se ha convertido esta temporada en la opción preferida del Monaco en ataque. El jugador de 20 años ha destacado en la Ligue 1 y ha relegado a delanteros más experimentados en el orden de preferencias.

El Le Mans no podrá contar con varios jugadores del primer equipo por lesión, lo que limita las opciones de Videira y añade presión a una plantilla a la que ya le está costando conseguir resultados. El Monaco también llega al encuentro con algunas dudas por lesión.

Sigue leyendo para conocer todos los detalles sobre cómo ver en directo el Le Mans vs Monaco, incluidos los canales de televisión y las opciones de streaming, la hora de inicio y las últimas noticias de los equipos.

Noticias de los equipos & plantillas

Le Mans contra Mónaco alineaciones probables

3-1-4-2
Le Mans crest
Le Mans
LEM
Formación
Mónaco crest
Mónaco
ASM
4-2-3-1
N. KocikN. KocikN. BoisseN. BoisseS. YohouS. YohouR. TorrenteR. TorrenteA. RabillardA. RabillardL. CalodatL. CalodatL. BretelleL. BretelleL. BuadesL. BuadesA. LaurayA. LaurayH. DialloH. DialloL. MafoutaL. MafoutaL. HradeckyL. HradeckyS. SaneS. SaneVandersonVandersonF. NazinhoF. NazinhoE. DierE. DierM. AblineM. AblineM. CoulibalyM. CoulibalyL. CamaraL. CamaraA. GolovinA. GolovinD. ZakariaD. ZakariaP. BrunnerP. Brunner
Mónaco crest
Mónaco
ASM
3-1-4-2
Le Mans

Once inicial

Mónaco

Manager

  • P. Videira
  • Filipe Luís

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