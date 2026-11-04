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AFC Champions League Two
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Sigue en directo el Svay Rieng contra el Tampines Rovers FC hoy: ¿Quién retransmite el partido por televisión y en streaming?

Svay Rieng vs Tampines Rovers FC
Svay Rieng
Tampines Rovers FC
AFC Champions League Two

Todo lo que necesitas saber para ver en directo el partido de hoy entre el Svay Rieng y el Tampines Rovers FC en la AFC Champions League Two.

Cómo ver el Svay Rieng - Tampines Rovers FC con una VPN

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Previa del partido

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AFC Champions League Two - Jornada 4

El Svay Rieng recibe al Tampines Rovers FC en el grupo G de la Liga de Campeones 2 de la AFC. Ambos equipos buscan reforzar su posición en la clasificación.

El club camboyano ocupa el segundo puesto del grupo y llega a este partido con experiencia continental reciente. Su rendimiento en casa en esta competición ha dado mucho que hablar y tratará de aprovecharlo.

El Tampines Rovers llega tras empatar 0-0 con el Geylang International FC en la S.League de Singapur apenas unos días antes de este encuentro. Ese resultado prolongó una racha irregular para el club, que durante este periodo ha tenido que compaginar sus compromisos regionales y nacionales.

Los dos equipos se enfrentaron hace apenas unos días, con un resultado que habrá sorprendido a muchos. El Svay Rieng se impuso por 5-1 en aquel encuentro, un marcador que añade interés a este partido de vuelta.

El Tampines necesitará reaccionar con contundencia para mantener vivas sus aspiraciones en el grupo G. El Svay Rieng, por su parte, buscará afianzarse en la parte alta de la tabla con otro buen resultado en casa.

Sigue leyendo para saber dónde ver el Svay Rieng - Tampines Rovers FC, a qué hora empieza y cuáles son las últimas novedades de ambos equipos.

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