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Ligue 2
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Sigue en directo el Saint-Étienne contra el Laval hoy: ¿quién retransmite el partido por televisión y en streaming?

Saint-Etienne vs Laval
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Ligue 2

Guía con todo lo que necesitas saber para ver hoy en directo el Saint-Etienne contra el Laval en la Ligue 2.

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Previa del partido

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Ligue 2 - Jornada 12
Stade Geoffroy Guichard

El Saint-Étienne recibe al Laval en el estadio Geoffroy Guichard en un partido de la Ligue 2. El equipo de Ian Cathro buscará recuperarse de la dura derrota sufrida en su último encuentro.

El Saint-Étienne encabeza la clasificación de la Ligue 2 y querrá reafirmar sus aspiraciones al título ante su afición. La derrota por 3-0 frente al Guingamp el mes pasado fue un tropiezo poco habitual en una trayectoria por lo demás sólida.

El Laval llega a Saint-Étienne en la 17.ª posición de la tabla, por lo que ambos equipos afrontan el encuentro con objetivos distintos. El conjunto de David Vignes lucha por alejarse de la zona de descenso y necesitará rendir bien a domicilio para sacar algo positivo del Geoffroy Guichard.

El equipo visitante llega a este partido tras una serie de resultados dispares, aunque logró una ajustada victoria sobre el Boulogne en su encuentro más reciente. La regularidad ha sido un problema para el Laval, que necesitará mostrarse más compacto en defensa que en el caótico empate 3-3 ante el Clermont a principios de octubre.

Dada la amplia distancia entre el primero y el 17.º, el Saint-Étienne partirá como claro favorito. Pero la Ligue 2 suele deparar sorpresas y el Laval ha demostrado que puede competir cuando tiene un buen día.

Aquí tienes todo lo que necesitas saber sobre dónde ver el Saint-Étienne contra el Laval, incluida la hora de inicio, las novedades de los equipos y sus resultados recientes.

Novedades y plantillas de los equipos

Saint-Etienne contra Laval alineaciones probables

Manager

  • I. Cathro

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