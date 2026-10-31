izzi
✅ Gracias a la fusión de plataformas con Televisa, ya no necesitas poner una antena satelital; izzi ahora integra directamente los canales de Sky Sports en su parrilla de programación tradicional.
✅ Si ya tienes internet residencial de izzi, es la opción más sencilla para agregar el fútbol español a tu recibo mensual sin lidiar con compañías externas.
✅ El decodificador te permite cambiar fácilmente entre los partidos de España en Sky Sports y la Liga MX o la Champions League si contratas canales adicionales como FOX One.
TelevisaUnivision (Canal 5 / ViX)
✅ Poseen un acuerdo no exclusivo para transmitir un partido selecto por jornada (generalmente los viernes) completamente gratis a través de la señal pública de Canal 5.
✅ Ideal para el espectador casual que solo quiere ver fútbol español de vez en cuando; con solo encender tu televisión abierta puedes sintonizar el juego.
✅ A través de TUDN y las plataformas digitales de ViX, ofrecen seguimiento constante, compactos de los partidos y noticias semanales sobre el Barcelona y el Real Madrid.
Sky Sports
✅ Son los dueños absolutos de la transmisión de LaLiga en el país, garantizando que puedas ver en vivo todos los encuentros del campeonato, incluyendo los grandes Clásicos.
✅ Al suscribirte recibes acceso sin costo adicional a su plataforma de streaming Sky+, lo que te permite ver los juegos en vivo desde tu celular, computadora o Smart TV.
✅ Tienen una barra completa de canales deportivos lineales en alta definición para que no te pierdas nada, incluso si hay cuatro partidos jugándose exactamente a la misma hora.
izzi
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TelevisaUnivision (Canal 5 / ViX)
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✅ Ideal para el espectador casual que solo quiere ver fútbol español de vez en cuando; con solo encender tu televisión abierta puedes sintonizar el juego.
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Sky Sports
✅ Son los dueños absolutos de la transmisión de LaLiga en el país, garantizando que puedas ver en vivo todos los encuentros del campeonato, incluyendo los grandes Clásicos.
✅ Al suscribirte recibes acceso sin costo adicional a su plataforma de streaming Sky+, lo que te permite ver los juegos en vivo desde tu celular, computadora o Smart TV.
✅ Tienen una barra completa de canales deportivos lineales en alta definición para que no te pierdas nada, incluso si hay cuatro partidos jugándose exactamente a la misma hora.
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Cómo ver el Racing Santander-Real Madrid con una VPN
¿Quieres acceder a tu servicio de streaming habitual con mayor seguridad o desde otra parte del mundo donde podrías encontrarte con restricciones geográficas? Ahí es donde resulta útil una red privada virtual (VPN).
- Consigue una VPN fiable. Elige un proveedor de servicios de VPN de confianza (por ejemplo, ExpressVPN) y descarga la aplicación en tu dispositivo (ordenador, móvil o tableta).
- Elige la ubicación del servidor. Selecciona un servidor VPN en el país donde se retransmite oficialmente el partido (consulta nuestra tabla de cobertura internacional más arriba).
- Conéctate al servidor. Activa la VPN y conéctate al servidor seleccionado para cambiar tu ubicación digital (dirección IP).
- Accede al operador oficial. Visita la página web o abre la aplicación oficial de streaming del operador deportivo que posee los derechos.
- Inicia sesión y encuentra la retransmisión. Crea una cuenta o inicia sesión en el servicio del operador oficial para obtener acceso completo y disfrutar del partido.
Previa del partido
El Real Madrid visita el Estadio El Sardinero para enfrentarse al Racing Santander en un partido de LaLiga que llega en un momento decisivo para el equipo de Jose Mourinho.
Los blancos afrontan el partido del domingo tras una contundente victoria por 2-1 en el Camp Nou, un resultado que redujo a solo tres puntos la ventaja del Barcelona al frente de la clasificación. El equipo de Mourinho está ahora al acecho y cualquier resultado que no sea una victoria ante un Racing de mitad de tabla se consideraría una oportunidad perdida.
El Racing ocupa la 13.ª posición en LaLiga y ha sido irregular en casa, aunque llega a este encuentro tras encadenar dos victorias entre la copa y la liga. Al equipo de Jose Lopez no le faltará motivación ante el vigente campeón.
Para el Real Madrid, el reto es mantener la buena dinámica sin varios jugadores clave. Vinicius Junior cumple una sanción, mientras que las lesiones siguen mermando la plantilla. Se espera que Kylian Mbappe, autor de dos goles en el Clásico, vuelva a asumir el peso del ataque.
Fuera del campo, Mbappe se ha visto envuelto en una polémica por unos comentarios sobre Mao Zedong que provocaron fuertes críticas en China y llevaron a la rescisión de contratos de patrocinio y a la suspensión de las retransmisiones por parte de China Media Group. El Real Madrid ha emitido desde entonces una disculpa formal y el club estará deseando volver a centrar la atención en lo que sucede sobre el terreno de juego.
Con la lucha por el título cada vez más ajustada y el Real Madrid necesitado de seguir cerca del Barcelona, este es un partido que el equipo de Mourinho debe ganar. Aquí tienes todo lo que necesitas saber para verlo.
Actualidad y plantillas de los equipos
Racing Santander contra Real Madrid alineaciones probables
Once inicial
Manager
- J. Lopez
- J. Mourinho