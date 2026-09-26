Sigue EN DIRECTO el partido de la NFL entre New Orleans Saints y Las Vegas Raiders: streaming, canales de TV y hora de inicio

Hora de inicio del partido entre los New Orleans Saints y los Las Vegas Raiders

27 sept 2026 - 16:25 Caesars Superdome

Los New Orleans Saints reciben a los Las Vegas Raiders en el Caesars Superdome (Nueva Orleans, Luisiana) en la tercera jornada de la NFL. El partido comenzará a las 14:25 (CDT) del domingo 27 de septiembre.

Cómo ver el partido entre los New Orleans Saints y los Las Vegas Raiders

Se emitirá en directo a través de NFL Game Pass en DAZN.

NFL Game Pass en DAZN es la forma oficial de ver la temporada 2026/27 de la NFL, ya que ofrece acceso a todos los partidos en directo y bajo demanda. Esto incluye la temporada regular, los playoffs y la Super Bowl LXI. También se incluye acceso a NFL Redzone y a la NFL Network. Puedes adquirir NFL Game Pass como un paquete independiente sin necesidad de tener una suscripción habitual a DAZN.

DAZN ofrece los planes «Regular» y «Ultimate», con pago único o mensual.

Nivel de suscripción Precio único por adelantado Plan de cuotas mensuales (6 meses) Temporada Pro Regular MXN 3,100* MXN 580 al mes Season Pro Ultimate MXN 3,600** MXN 670 al mes

* Al pagar por adelantado el paquete «Season Pro Regular» ahorras MXN 380 respecto al pago mensual en 6 meses.

** Si adquieres el paquete «Season Pro Ultimate» por adelantado, ahorrarás MXN 420 en comparación con el pago mensual a lo largo de 6 meses.

Además, los suscriptores de «Season Pro Ultimate» disfrutarán de:

Compartir pantalla con vista múltiple : Los suscriptores de Ultimate pueden ver hasta cuatro partidos en directo a la vez en una sola pantalla, perfecto para las ajetreadas noches de domingo.

Imagen y sonido mejorados : calidad de vídeo HDR y audio Dolby 5.1 en los partidos más destacados, como Thursday Night Football, Sunday Night Football, eliminatorias y la Super Bowl.

Transmisiones alternativas : incluye el «ManningCast» con Peyton y Eli Manning y «TNF Prime Vision» con estadísticas «Next Gen Stats» sobreimpresas.

Límites de cuenta : El plan «Regular» permite 2 transmisiones simultáneas en una misma IP. El plan «Ultimate» sube a 5 transmisiones en 2 ubicaciones distintas.

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Noticias de los equipos: New Orleans Saints vs Las Vegas Raiders

Noticias del equipo de los New Orleans Saints

Su mayor problema es la línea ofensiva: el tackle novato Kelvin Banks Jr. sufrió un esguince de tobillo y pasó a la lista de lesionados, así que el veterano Asim Richards deberá proteger al quarterback Tyler Shough ante Maxx Crosby.

Barion Brown (WR/RS) (isquiotibiales) - BAJA : El receptor novato y especialista en devoluciones no ha entrenado en toda la semana. El entrenador jefe, Kellen Moore, señaló que las tareas de devolución de saques se llevarán a cabo «en equipo».

Christen Miller (DL, dedo del pie) – BAJA : Se pierde el domingo tras no entrenar en toda la semana.

Martin Emerson Jr. (CB) (hombro) - DUDA : Participó de forma limitada el viernes; se decidirá en el partido.

Travis Etienne Jr. (RB) (isquiotibiales) - SE ESPERA QUE JUEGUE : Tras participar de forma limitada a principios de semana, completó la práctica del viernes sin designación de lesión. Compartirá el backfield con Alvin Kamara.

Noticias de los Raiders de Las Vegas

Los Raiders, dirigidos por el entrenador novato Klint Kubiak, buscan su primer 3-0 desde 2021 y aún deben tomar decisiones clave, sobre todo con su ala cerrada novato.

Treydan Stukes (S) (conmoción cerebral) - BAJA : Descartado tras no entrenar toda la semana; Rob Leonard confiará en Anthony Johnson como safety libre.

Brock Bowers (TE) (rodilla) - DUDA : Participó de forma limitada el miércoles y jueves, pero no entrenó el viernes, lo que pone en duda su debut en 2026.

Kwity Paye (DE) (enfermedad) - DUDA : Se añadió al informe al final de la semana y participó de forma limitada el viernes.

Aidan O’Connell (QB) (motivos personales) - DUDA : Se perdió los entrenamientos toda la semana por motivos personales no relacionados con una lesión.







