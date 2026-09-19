Sigue en directo el partido de la NFL entre New England Patriots y Pittsburgh Steelers: streaming, canales de TV y hora de inicio

Hora del inicio del partido entre los New England Patriots y los Pittsburgh Steelers

20 sept 2026 - 13:00 Gillette Stadium

Los Patriots reciben a los Steelers en el Gillette Stadium (Foxborough, Massachusetts) en la segunda jornada de la NFL. El partido comienza a las 11:00 (CDT) del domingo 20 de septiembre.

Cómo ver el partido entre los New England Patriots y los Pittsburgh Steelers

Se emitirá en directo a través de NFL Game Pass en DAZN.

NFL Game Pass en DAZN es la forma oficial de ver la temporada 2026/27 de la NFL, ya que ofrece acceso a todos los partidos en directo y bajo demanda. Esto incluye la temporada regular, los playoffs y la Super Bowl LXI. También se incluye acceso a NFL Redzone y a NFL Network. Puedes adquirir NFL Game Pass como paquete independiente sin necesidad de tener una suscripción habitual a DAZN.

DAZN ofrece los planes «Regular» y «Ultimate», con pago único o mensual.

Nivel de suscripción Precio único por adelantado Plan de cuotas mensuales (6 meses) Temporada Pro Regular MXN 3,100* MXN 580 al mes Season Pro Ultimate MXN 3,600** MXN 670 al mes

* Al pagar por adelantado el paquete «Season Pro Regular» ahorras MXN 380 respecto al pago mensual en 6 meses.

** Si adquieres el paquete «Season Pro Ultimate» por adelantado, ahorrarás MXN 420 en comparación con el pago mensual a lo largo de 6 meses.

Además, los suscriptores de «Season Pro Ultimate» disfrutarán de:

Compartir pantalla multivisión : permite ver hasta cuatro partidos en directo a la vez, perfecto para las noches de domingo con varios encuentros.

Imagen y sonido mejorados : calidad de vídeo HDR y audio Dolby 5.1 en los partidos más destacados, como Thursday Night Football, Sunday Night Football, playoffs y la Super Bowl.

Transmisiones alternativas : incluye el «ManningCast» con Peyton y Eli Manning y «TNF Prime Vision» con estadísticas «Next Gen Stats» en pantalla.

Límites de cuenta : El plan «Regular» permite 2 transmisiones simultáneas en una misma IP. El plan «Ultimate» sube a 5 transmisiones en 2 ubicaciones distintas.

Cómo ver los partidos desde cualquier lugar con una VPN

Si estás en el extranjero, quizá necesites una VPN para ver los partidos en tu plataforma habitual. Servicios como NordVPN cifran tu conexión. Si dudas, consulta la guía de GOAL sobre las mejores VPN para deporte en streaming.

Noticias de los equipos: New England Patriots vs Pittsburgh Steelers

Ambos equipos sufren lesiones importantes en defensas y receptores.

Noticias del equipo de los New England Patriots

Bajas importantes : El receptor estrella A.J. Brown ingresó a la lista de lesionados tras la semana 1 y se espera que esté fuera al menos cuatro semanas.

No participó (DNP) : El CB titular Carlton Davis III se perdió varios entrenamientos por un problema de cuello. El OT novato Dametrious Crownover también se mantuvo al margen por una lesión de rodilla.

Participación limitada (LP) : el LB Dre'Mont Jones (pie) y el liniero ofensivo interior Ben Brown (rodilla) siguen con actividad restringida.

Noticia positiva : Buenas noticias para la ofensiva de Drake Maye: el corredor TreVeyon Henderson (tobillo) participó plenamente en el entrenamiento y confirmó que está «listo para jugar» en su debut esta temporada. El linebacker Robert Spillane (rodilla) también completó las sesiones de entrenamiento al 100 %.

Noticias del equipo de los Pittsburgh Steelers

No participó (DNP): El receptor abierto recién fichado Michael Pittman Jr. se perdió el entrenamiento por una lesión en el pie, tras haber tenido una participación limitada a principios de semana. El ala cerrada Darnell Washington se perdió el entrenamiento por motivos personales. El veterano tackle defensivo Cameron Heyward se quedó fuera del entrenamiento del jueves para disfrutar de un día de descanso habitual.

Participación limitada (LP): El esquinero estrella Joey Porter Jr. continúa su recuperación de una lesión en la espalda y su acondicionamiento físico, aunque el entrenador Mike McCarthy espera que siga progresando. El tackle izquierdo titular Troy Fautanu pasó a participación limitada tras perderse los entrenamientos de principios de semana por un problema en el tobillo.



