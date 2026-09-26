Hora del inicio del partido entre los Washington Commanders y los Seattle Seahawks

27 sept 2026 - 13:00 Northwest Stadium

Los Washington Commanders reciben a los Seattle Seahawks en el Northwest Stadium (Landover, Maryland) en la tercera jornada de la NFL. El partido comenzará a las 11:00 (CDT) del domingo 27 de septiembre.

Cómo ver el partido entre los Washington Commanders y los Seattle Seahawks

Se retransmitirá en directo a través de NFL Game Pass en DAZN.

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Compartir pantalla con vista múltiple : permite ver hasta cuatro partidos en directo a la vez en una sola pantalla, perfecto para las ajetreadas noches de domingo.

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Transmisiones alternativas : incluye el «ManningCast» con Peyton y Eli Manning y «TNF Prime Vision» con estadísticas «Next Gen Stats» en pantalla.

Límites de cuenta : El plan Regular permite 2 reproducciones simultáneas en una misma IP; Ultimate sube a 5 en 2 ubicaciones distintas.

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Noticias de los equipos: Washington Commanders vs. Seattle Seahawks

Noticias del equipo de los Washington Commanders

El equipo de Dan Quinn pierde a cinco titulares:

Jayden Daniels (QB) (BAJA) : Descartado por luxación en el codo izquierdo sufrida ante Dallas. Sin cirugía, pero con Marcus Mariota como titular.

Sam Cosmi (guard derecho) (BAJA) : Se pierde el partido por una conmoción cerebral y una lesión en la garganta.

Frankie Luvu (LB) (BAJA) : Se pierde el encuentro por una lesión persistente en la ingle.

Chig Okonkwo (TE) (BAJA) : Lesión en los isquiotibiales.

Nick Cross (S) (BAJA) : Baja por enfermedad interna.

Javon Kinlaw (DT) (dudoso) : lesión en el hombro; se decidirá en el último momento.

Noticias del equipo de los Seattle Seahawks

El equipo de Mike Macdonald gana en ataque, pero pierde profundidad en la secundaria:

Sam Darnold (QB) (Apto) : Darnold ha sido eliminado del parte de lesiones y será titular el domingo tras perderse la mayor parte de la semana 1 y toda la semana 2 por una lesión en el glúteo y la cadera. El suplente Drew Lock, que rindió bien en su ausencia, vuelve al banquillo.

Julian Love (S) (BAJA) : Se incorporó de última hora a la lista tras sufrir una contractura en la pantorrilla durante el entrenamiento del viernes.

Ty Okada (S) (BAJA) : sigue de baja por lesión en los isquiotibiales. Sin Love ni Okada, Rodney Thomas II y A.J. Finley serán los titulares en la posición de safety.

Brandon Pili (NT) (dudoso) : Se recupera de una conmoción y una lesión cervical.



